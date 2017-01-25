كــان 2017 : الكونـغو الديـمقراطيــة و المــغرب إلى الدور ربـع النهــائي

تأهل المنتخب المغربي لكرة القدم إلى دور ربع نهائي كأس أمم إفريقيا بالغابون بعد تغلبه على منتخب كوت ديفوار بهدف دون رد (1-0) ، ليرافق الكونغو الديمقراطية التي سحقت المنتخب الطوغولي بثلاث أهداف مقابل هدف واحد (3-1) بينما خرجت الفيلة الإيفوارية من السباق مبكرا.

وأقصى المنتخب المغربي بقيادة الفرنسي هيرفي رونار بطل النسخة الثالثة كمدرب ، منتخب كوت ديفوار الحائز على لقب الدورة السابقة ، في مباراة عرفت الكثير من الإثارة وتكافؤ في الفرص بين أسود الأطلس والفيلة الايفوارية بواسطة سالومون كالو وويلفريد زاها وويلفريد بوني دون فائدة أمام ثلاثي الدفاع مانويل دا كوستا ورومان سايس ومهدي بن عطية .

و انتظر المغاربة إلى غاية الدقيقة الـ 64 ليتمكنوا من تسجيل هدف السبق والفوز عن طريق رشيد عليوي- الذي دخل بديلا للمهاجم رشيد بوهدوز في تغيير اضطراري -الهدف الوحيد في المباراة بطريقة رائعة في الدقيقة الـ 54 بعدما قذف كرة من بعد 25 متر تلقاها من زميله النصيري مستغلا تقدم الحارس الايفواري سليفان غبوهو.

الكونغو الديمقراطية تتأهل إلى ربع النهائي في الصدارة

وفي المباراة الثانية ، أمنت الكونغو الديمقراطية صدارة المجموعة الثالثة بعد فوزها بثلاثية (3-1) أمام منتخب الطوغو ، لتضمن تأهلها برصيد 7 نقاط .

و تقدم جونيور كابنانغا مهاجم إف سي أستانا الكازاخي بهدف للكونغو في الدقيقة 29، ثم أضاف ندومبي موبيلي مهاجم الأهلي القطري الهدف الثاني في الدقيقة 55، قبل أن يسجل اللاعب البديل فو دو كوجو الفارق بتسجيل الهدف الوحيد للطوغو في الدقيقة 68، وبعدها سجل البديل باول خوسي مبوكو مهاجم أولمبياكوس اليوناني الهدف الثالث للكونغو الديمقراطية في الدقيقة 80.

وبهذه النتيجة يحتل المنتخب المغربي المركز الثاني في المجموعة برصيد 6 نقاط، بفارق نقطة وراء منتخب الكونغو الديموقراطية الذي تأهل بصفته متصدرا للمجموعة عقب فوزه على المنتخب الطوغولي 3-1.

ويواجه المنتخب المغربي نظيره الغاني( متصدر المجموعة الرابعة) في الدور ربع النهائي الاحد 29 جانفي بينما يواجه المنتخب الكونغولي نظيره المالي أو المصري باعتبار أوغندا اقصيت بعد هزيمتين أمام غانا والمنتخب المصري.

المصدر : موقع الإذاعة الجزائرية