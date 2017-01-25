تحسن مؤقت في الجو على أغلب المناطق الشمالية وعودة لاضطراب جوي ضعيف النشاط يوم الجمعة

أعلن الديوان الوطني للأرصاد الجوية في نشرية خاصة تواصل تساقط الأمطار في ولايات وسط و شرق الوطن خلال الساعات المقبلة ، لتتحسن الأجواء تدريجيا بدءا من هذا الأربعاء، مع توقع عودة التقلبات الجوية نهاية الأسبوع.

و في هذا الشأن أوضحت المكلفة الإعلام بالديوان الوطني للأرصاد الجوية هوارية بن رقطة للقناة الإذاعية الأولى أن الاضطراب الجوي يتوجه نحو المناطق الشرقية و يتلاشى تدريجا، قائلة إن التحسن يكون مؤقتا على أغلب المناطق الشمالية ابتداء من الأربعاء وحتى يوم الخميس.

و أضافت هوارية بن رقطة أن اضطرابا جويا من نوع آخر سوف يكون ضعيف النشاط و ذلك ابتداء من يوم الجمعة.

إلى ذلك تسببت التقلبات الجوية التي شهدتها أغلب مناطق الوطن في تأثر شبكة الطرقات عبر أقاليم 15 ولاية حسب ما أفادت به أمس مصالح قيادة الدرك الوطني.

و أوضح المصدر نفسه أن هذه الوضعية انجر عنها غلق 13 طريقا وطنيا و 15 طريقا ولائيا في وجه حركة المرور، مشيرا إلى أن الولايات التي تضررت شبكة طرقاتها بشكل أكبر هي : تيسمسيلت، عين الدفلى ، البيض، تلمسان ، تيزي وزو و البويرة حيث يقوم أفراد الدرك الوطني و الجيش الوطني الشعبي رفقة المصالح المعنية بإزالة الثلوج من المسالك المذكورة بغية فتحها في وجه حركة المرور .