عشرات القتلى و الجرحى في انفجار مزدوج وسط العاصمة الصومالية

قتل 12 شخصا و أصيب 25 آخرين من بينهم صحفيين اثر تفجير مزدوج بسيارتين مفخختين استهدف فندقا وسط العاصمة الصومالية مقديشو صباح هذا الأربعاء.

وأوضحت مصادر إخبارية أن انفجارا ضخما هز مدخل فندق "ديح" فهرع مجموعة من الصحفيين إلى المكان ليحدث انفجارا ثانيا أصاب سبعة منهم بشظايا نقلوا على إثرها إلى مستشفى المدينة في مقديشو.

وأضاف نفس المصدر ان إطلاق النار مازال مستمرا بالفندق ,في حين لم يصدر أي تصريح رسمي من الحكومة حتى الآن , بينما تحاصر القوات الأمنية الصومالية المكان.