الرئيس بوتفليقة يكلف سلال بتمثيله في قمة اللجنة الرفيعة المستوى حول ليبيا ببرازافيل

كلف رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة الوزير الاول عبد المالك سلال بتمثيله في أشغال قمة اللجنة الرفيعة المستوى حول ليبيا التي ستنظم الجمعة القادم ببرازافيل (جمهورية الكونغو) حسبما أفاد به بيان لمصالح الوزير الاول هذا الاربعاء.

واوضح ذات المصدر ان اللجنة الرفيعة المستوى المفوضة من قبل الاتحاد الافريقي ستعكف على دراسة "تطور الملف الليبي و سبل التوصل الى حل عاجل و توافقي لهذا النزاع".

واضافة الى ممثلي البلدان الأعضاء في اللجنة سيشارك في القمة رؤساء دول و حكومات بلدان جوار ليبيا حسب البيان.

و سيكون الوزير الاول مرفوقا بوزير الشؤون المغاربية و الاتحاد الافريقي و جامعة الدول العربية عبد القادر مساهل.

المصدر: الإذاعة الجزائرية/وأج