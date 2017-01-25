روراوة: مناقشة مشاركة الخضر في "الكان" خلال اجتماع المكتب الفيدرالي المقبل

أكد رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم محمد روراوة أن مناقشة مشاركة المنتخب الوطني في نهائيات كأس إفريقيا للأمم 2017 بالغابون، ستتم خلال اجتماع مكتبها الفيدرالي المقبل.

وخرج المنتخب الجزائري من الدور الأول لنهائيات "كان-2017" بالغابون (14 يناير-5 فبراير) بعد خسارة وتعادلين.

كما سيتم عرض حصيلة هذه المشاركة خلال أشغال الجمعية العامة العادية للفاف حسب ما أفاد به المصدر.

و أكد رئيس الهيئة الفيدرالية محمد روراوة، في البيان الذي نشر على الموقع الإلكتروني للإتحادية، أنه وكونه "رئيسا منتخبا" و "احتراما" لمسؤولياته وواجباته، سيواصل مهامه الى غاية الجمعية العامة الانتخابية.

بعدما كانوا مرشحين للذهاب بعيدا في المنافسة القارية، احتل الخضر المركز الثالث ضمن المجموعة الثانية برصيد نقطتين فقط، بعد ثلاث جولات امام زيمبابوي (2-2) وتونس (1-2) ثم السينغال (2-2)، وهو الخروج الذي غادر بسببه الناخب الوطني جورج ليكنس العارضة الفنية.

وتأسف روراوة ل"الحملة الاعلامية الشرسة والافترائية" التي أعقبت الاقصاء، حيث أكد انه رفض، رفقة أعضاء مكتبه، الرد عليها. كما فند مسؤول الفاف التصريحات التي نسبت له أين يقول أنه "ليست لديه حسابات يقدمها لأي احد".

واضاف انها "تصريحات وهمية من قبل هؤلاء الذين ارتكبوا هذه الحماقة" مشددا على انه يبقى دوما "يحترم قوانين البلاد وقوانين الاتحادية".

وتنتهي عهدة روراوة الاولمبية على رأس الفاف في مارس القادم حيث سيتم تنظيم بعدها جمعية عامة انتخابية.

المصدر : الإذاعة الجزائرية/وأج