مؤسسة البث الاذاعي والتلفزي تعلن عن إطلاق محطة أرضية جديدة نهاية جانفي

أعلنت المؤسسة الوطنية للبث الاذاعي والتلفزي، عن دخول محطة SES4 الأرضية الجديدة حيز الخدمة ابتداء من الـ 31 جانفي الجاري على مستوى مركز النقل الفضائي ببوشاوي.

وأوضحت مؤسسة البث الاذاعي والتلفزي في بيان لها الاربعاء أن كل برامج القنوات الاذاعية الجهوية والمحلية للاذاعة الجزائرية زيادة على شريط وكالة الانباء الجزائرية سييتم بثها من المحطة الجديدة ابتداء من الـ31 جانفي الجاري على الساعة الواحدة صباحا.

وعليه تعلم المؤسسة ذاتها أنه سيتم قطع البث خلال فترة دحرجة القنوات على محطة SES4 والقمر الصناعي Eutelsat ESWA ، موضحة أن التدخل الفني لا يسبب أي تغيير في المعايير الفنية لاستقبال قمرين صناعيين يوتلسات SES4و E5WA والتي سوف تبقى على حالها.

المصدر : الإذاعة الجزائرية