شلغــوم : عجز بـ 100 ألف طـن فـي السـوق الوطنيـة للأسـمــاك

قال وزير الفلاحية والتنمية الريفية والصيد، عبد السلام شلغوم ،الأربعاء، إن قطاع الصيد البحري يسجل ركودا في الانتاج عند 100 الف طن من الموارد الصيدية في السنة في الوقت الذي يقدر فيه الطلب في السوق المحلي بـ 200 الف طن سنويا.

وأوضح شلغوم خلال لقائه ومهنيي القطاع أن هذا الاختلال بين العرض والطلب مستوى الاسعار في السوق الذي يظل "بعيدا عن متناول" شريحة كبيرة من المستهلكين، رغم أن "الاحتياطات من الموارد الصيدية في الحوض المتوسط والمقدرة ب2ر1 مليون طن محدودة ومشتركة بين 23 بلدا متوسطيا" .

واعتبرالوزير ان هذه الوضعية "محفزة" على تطوير نشاط تربية المائيات في المناطق الداخلية في البلاد.، معلنا في الياق ذاته عن مصادقة اللجان التقنية المختصة على 122 مشروعا استثماريا موزعا عبر التراب الوطني، من شأنه تعزيز القدرات الانتاجية في مجال الصيد البحري وكذا تربية المائيات في المناطق الداخلية.

من جهته، كشف المدير العام للصيد وتربية المائيات على مستوى الوزارة طاهر حموش أنه سيتم قريبا الانتهاء من معالجة ملفات انشاء حوالي 2.500 مؤسسة مصغرة في عدة ولايات.

انطلاق حملة صيد التونة " الجزائرية" ماي المقبل

وفي رده على سؤال حول حصة الجزائر من صيد سمك التونة والتي تقرر رفعها إلى 1.046 طن، اوضح الوزير أن حملة الصيد ستنطلق في ماي المقبل.

ويملك 17 متعاملا جزائريا الامكانيات للاستثمار في هذا المجال حسب شلغوم الذي كشف أنه سيتم إطلاق دعوة للمشاركة من طرف اللجنة الوطنية لصيد التونة الحمراء في إطار تنظيم جملة 2017.

من جهة اخرى، تطرق الوزير إلى ارتفاع أسعار البطاطا حيث أكد انه تم مؤخرا إمداد السوق بكميات معتبرة من المخزونات بسعر 38 دج للكيلوغرام للاستجابة للطلب.

وكانت أسعار البطاطا ارتفعت إلى معدل 65 دج نتيجة الاضطرابات الجوية مما أدى إلىتذبذب في التموين بفعل صعوبة جني المحصول والتنقل في المحاور الرئيسية للطرقات.

وأكد الوزير أن ارتفاع أسعار البطاطا "أمر عارض" كون المشكل ليس ناتجا عن نقص في الانتاج بل عن تهاطل كثيف في الامطار والثلوج.

المصدر : الإذاعة الجزائرية/ وأج