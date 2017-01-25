الجيش الوطني ينهي عملية نزع الألغام المزروعة خلال الحقبة الاستعمارية

أنهى الجيش الوطني عملية القضاء على الألغام المزروعة من قبل المستعمر الفرنسي بالشريطين الحدوديين الشرقي الغربي، وذلك بتدمير 8.854.849 لغما ، حسب ما كشف عنه اليوم الأربعاء مدير الإيصال والإعلام و التوجيه اللواء بوعلام ماضي.

وأضاف اللواء ماضي أن هذه العملية مكنت من "تسليم 194ر421. 62 هكتارا من الأراضي المطهرة للسلطات المحلية،قصد استغلالها في إطار بعث التنمية المحلية بالمناطق الحدودية".

وخلال ندوة صحفية أوضح اللواء ماضي باسم نائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق أحمد قايد صالح أن إنهاء عملية نزع الألغام "جاءت لتكلل مجهودات أكثر من 50 سنة مضت من الجهود لمتواصلة والعمل الميداني لاستئصال ورم الألغام نهائيا من بلادنا الشيء الذي سمح بتدمير8.854.849 لغما وبتسليم 194ر421. 62 هكتارا من الأراضي المطهرة للسلطات المحلية،قصد استغلالها في إطار بعث التنمية المحلية بالمناطق الحدودية".

وأبرز اللواء ماضي أن "هذه العمليات التي نفذتها مفارز متخصصة لسلاح هندسة القتال التابعة لقيادة القوات البرية، جرت في ظروف جد صعبة وفي مقدمتها تأثير الأحوال الجوية صعوبة التضاريس وكثافة الغابات والأحراش بالإضافة إلى زوال معالم الخطوط الملغمة."

و تابع يقول "إن حرص القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي وعلى رأسها الفريق أحمد قايد صالح نائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي على التطهير الكلي لحدودنا من خلال تسخير كافة الامكانات البشرية والمادية لنجاح هذا المشروع الإنساني والتنموي يرسخ بقوة رابطة الجيش بأمته".

" كما يعكس نجاح هذا المشروع -- يضيف المتحدث-- عزم الجزائر وجيشها الوطني الشعبي في القضاء النهائي على هذه الآفة الموروثة عن الحقبة الاستعمارية التي حصدت أرواحا بريئة وآلاف الضحايا المعطوبين على طول الشريطين الحدوديين الشرقي والغربي لبلادنا سواء خلال الفترة الاستعمارية أو بعد الاستقلال كما تؤكد احترافية وكفاءة أفراد الوحدات المتخصصة المكلفة بتنفيذ هذه المهمة الحساسة".

كما ركز اللواء ماضي خلال كلمته على " أهمية نجاح عملية نزع الألغام ونتائجها الإيجابية ذات الأبعاد الإنسانية والتنموية ، مشيرا إلى ضرورة " نقل وسائل الإعلام للمواطن الصورة الحقيقية للمجهودات الجبارة للجيش الوطني الشعبي المبذولة في هذا المجال".

من جهته أكد العقيد غرابي حسن المكلف بالالغام المضادة للافراد أن الجيش الوطني الشعبي في جهوده في مجال تدمير الألغام، برهن على مدى احترام الجزائر لالتزاماتها الدولية سيما المادة الخامسة المتعلقة باتفاقية أوتاوا الخاصة بحضر استعمال وتخزين وإنتاج ونقل الألغام

المضادة للأفراد،وهو ما تجسد من خلال إشراف رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني على انطلاق عملية التخلص من مخزون الألغام المضادة للأفراد شهر ديسمبر 2004 بحقل الرمي بحاسي بحبح/ن.ع.1 ثم تلتها عدة عمليات تدمير أخرى للألغام والتي أختتمت في حفل أشرف عليه فخامة رئيس الجمهورية في نوفمبر 2005 بحضور السلك الدبلوماسي المعتمد ببلادنا وملاحظين دوليين ومنظمات غير حكومية وممثلي المجتمع المدني".

للإشارة ، تم بالمناسبة تنظيم زيارة للصحفيين إلى جناح مخصص حول عمليات نزع الألغام بالمتحف المركزي للجيش.