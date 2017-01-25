كــان 2017 : مصر تتصدر وتواجه المغرب في الدور ربع نهــائي

أكمل المنتخب المصري عقد المتأهلين إلى ربع نهائي كأس أمم إفريقيا بالغابون بعد فوزه على نظيره الغاني بهدف دون رد (1-0) ،بينما تعادل المنتخب المالي ونظيره الأوغندي 1- 1 لحساب الجولة الثالثة والأخيرة للمجموعة الرابعة.

وسجل هدف اللقاء نجم روما الايطالي، محمد صلاح بعد مرور 10 دقائق ، ونجح الفراعنة في خطف صدارة المجموعة برصيد 7 نقاط ليضرب منتخب مصر موعداً مع المغرب في دور ربع النهائي، فيما يواجه منتخب غانا نظيره الكونغولي متصدر المجموعة الثالثة.

وتصدر منتخب مصر برصيد 7 نقاط بفارق نقطة عن غانا ليؤكد الفراعنة تفوقهم على البلاك ستارز بعد الفوز عليهم مؤخراً في تصفيات كأس العالم.

مالي وأوغندا خارج السبــاق

وفي المواجهة الثانية ، ودع منتخب مالي كان الغابون بعد تعادله 1-1 مع نظيره الأوغندي ..

ورافق المنتخب المالي نظيره الأوغندي إلى خارج المنافسة حيث رفع المنتخب المالي رصيده إلى نقطتين ليظل في المركز الثالث بالمجموعة فيما حصد منتخب أوغندا نقطته الأولى وظل في المركز الرابع الأخير بالمجموعة.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل السلبي ثم بادر المنتخب الأوغندي بهز الشباك عن طريق فاروق ميا في الدقيقة 70 فيما تعادل ييفس بيسوما لمنتخب مالي في الدقيقة 73.

وهز كل من المنتخبين الشباك للمرة الأولى في البطولة الحالية لكنهما ودعا البطولة صفر اليدين فيما تأهل منتخبا مصر وغانا من هذه المجموعة إلى دور الثمانية للبطولة.

المصدر : موقع الإذاعة الجزائرية