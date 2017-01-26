صيد العربي:قانون الجمارك الجديد سيساهم في تدعيم النشاط الاقتصادي وحماية المنتوج الوطني

يحيي قطاع الجمارك هذا الخميس يومه العالمي الموافق للسادس والعشرين جانفي في الوقت الذي تعزز فيه هذا القطاع بقانون جديد صودق عليه مؤخرا من قبل البرلمان، حيث تضمن إجراءات جديدة من شأنها دعم النشاط الاقتصادي و حماية المنتوج الوطني و كذا دعم التصدير و ترقية عمل المهمة الاقتصادية للجمارك.

وفي هذا الجانب، أكد مدير التشريع والتنظيم والمبادلات التجارية بالمديرية العامة للجمارك صيد العربي، في تصريح للقناة الإذاعية الأولى، أنه تم تأسيس قانون جمارك جديد بإدراج إجراءات تنظيمية من شأنها تنظيم حركة المرور عن طريق استحداث ثلاثة أروقة ذكية، وكذا إنشاء مراقبة جمركية جديدة مبنية على تحليل المخاطر.

وأضاف المتحدث ذاته ، أن آليات قانون الجمارك الجديد من شأنها محاربة الرشوة بالمطارات والموانئ بالتقاء الموظفين والمتعاملين عن طريق وضع قاعدة بيانات كبيرة تقوم بتوزيع السلع نحو الأروقة الذكية، و كذا تسريع خروج السلع المستعجلة التي تقدم خدمة آنية للمواطن.

المصدر : الاذاعة الجزائرية