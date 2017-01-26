رئيس المكسيك يؤكد أن بلاده لن تدفع تكلفة الجدار الحدودي الذي يعتزم ترامب تشييده

أكد رئيس المكسيك إنريكي بينا نيتو هذا الخميس أن بلاده لن تدفع تكلفة الجدار الحدودي الذي يعتزم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تشييده على امتداد الحدود الأمريكية المكسيكية.

وقال بينا نيتو - فى خطاب متلفز أذاعت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) مقتطفات منه اليوم - "لقد قلت مرارا وتكرارا إن المكسيك لن تدفع ثمن أي جدار"،مضيفا أنه يشعر بالأسف حيال خطة تشييد الجدار.

وأشار إلى أن " المكسيك لا تؤمن بالحواجز"، إلا أنه لم يشر خلال الخطاب إلى عزمه إلغاء أو تأجيل رحلة يعتزم القيام بها إلى واشنطن يوم 31 جانفي للقاء الرئيس الأمريكي الجديد.

وكان ترامب قد أقر أمس مرسوم مشروع بناء الجدار على الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك، الوعد الأكثر رمزية خلال حملته الانتخابية .

وبعد خمسة أيام من تولي ترامب لمنصبه كرئيس للولايات المتحدة، وقع مرسوما آخر بشأن التطبيق الصارم لقوانين الهجرة.