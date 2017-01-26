اقامة الطبعة الثالثة لحفل الجوائز الاولمبية والرياضية الجزائرية 2016 هذا الخميس

تقام مساء هذا الخميس الطبعة الثالثة لحفل الجوائز الاولمبية والرياضية الجزائرية 2016 بفندق الهيلتون (الجزائر)، ويتم خلال هذا الحفل الذي ينظم تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة الاعلان عن أحسن الرياضيين والتقنيين المسيرين للحركة الرياضية الوطنية بالنسبة للسنة المنقضية حسب ما أفادت به اللجنة الأولمبية والرياضية الجزائرية.

وخصصت جائزة لأحسن رياضي أمال (رجال و سيدات) و أحسن رياضي لذوي الاحتياجات الخاصة (رجال و سيدات) و كذا أحسن فريق رجالي و نسوي.

كما تم تخصيص جوائز لأفضل مسيرين في السنة و أيضا الهيئات التي ساهمت في خدمة الرياضة الجزائرية.

وتسلم جائزة عرفان لرئيس جمعية اللجان الوطنية الاولمبية الافريقيا (أكنوا) و إتحاد الكونفيدراليات الرياضية الافريقية (أوكسا) و للحكومة الجزائرية نظير مجمل جهودها إتجاه الرياضة بقارة إفريقيا.

و ستسلم جائزة العرفان الاولمبي إلى رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة.

المصدر:وكالة الأنباء الجزائرية