وزارة التربية:أطول مدة انقطاع عن الدراسة بسبب التقلبات الجوية سجلت بولاية قسنطينة بـ 5 أيام

أكدت المفتشة المركزية بوزارة التربية مليكة عباد على أن المفتشية العامة للبيداغوجيا اقترحت بروتوكول عمل للتعديل البيداغوجي حيث تم تنصيب هيئات تفتيش بيداغوجية التي تقدم كل ما يحدث في كل منطقة و الإخبار بأي جديد وكذلك اقتراح الحلول الميدانية في كل منطقة في التراب الوطني وقدمت هذه الهيئات المعطيات للجنة المتابعة لتحديد الولايات الأكثر تضررا من التقلبات الجوية معلنة عن استدراك أربعة أسابيع من التأخير في الدروس.

وأضافت مليكة عباد لدى استضافتها في برنامج "نحن الخدمة" للقناة الإذاعية الأولى هذا الخميس أنه من بين الولايات الأكثر تضررا بسبب الاضطرابات الجوية سطيف ،بجاية ،تيزي وزو مؤكدة أن أطول مدة انقطاع عن الدراسة شهدتها ولاية قسنطينة لمدة 5 أيام حيث عرفت هذه الأخيرة تذبذبا على مستوى المؤسسات التعليمية مشيرة إلى أنه تم استدراك 4 أسابيع من التأخير في الدروس.

هذا وأبرزت المتحدثة أن بروتوكول التعديل البيداغوجي ليس له علاقة بالتقلبات الجوية حيث يسمح هذا الأخير من استدراك واستكمال المقرر الدراسي بكل أريحية.

من جهة أخرى أوضحت المفتشة المركزية بوزارة التربية أن كل المناهج تركز على مستوى التلميذ المتوسط و ذلك عن طريق المناهج المسطرة بهدف تدريج المستوى هذا و تطرقت إلى التلاميذ الذين يجتازون امتحان نهاية السنة حيث يتم متابعتهم في الميدان عن طريق مفتشين في الميدان و ذلك بمرافقة الأساتذة.

كما كشفت مليكة عباد عن المشاركة في برنامج عالمي لتقييم مكتسبات التلميذ في الثقافة العلمية،الثقافة الرياضية،و اللغات والتي تسمح بمعرفة نقاط الضعف وتسطير امتحانات ذات معايير عالمية و معالجة النقص.

وفي الأخير دعت الأولياء و الشركاء الاجتماعيين إلى المساهمة في هذا التعديل كما طمئنت الأولياء أنه لن يذهب أي تلميذ لاجتياز الاختبار دون أن يكون مزود بكل المعلومات.

المصدر:موقع الإذاعة الجزائرية