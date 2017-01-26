بدوي:الترشح لانتخابات 2017 حق مكفول للمواطنين ولكافة الأحزاب السياسية

أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية, نور الدين بدوي هذا الخميس ن حق الترشح للانتخابات المقررة السنة الجارية (2017) مكفول للمواطنين ولكافة الأحزاب السياسية.

وصرح بدوي للصحافة على هامش أشغال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني خصصت للأسئلة الشفوية, أن "الحكومة تعتمد في التحضير للانتخابات القادمة من منطلق القيم الدستورية والقوانين والهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات", مبرزا أن "حق الترشح للمواعيد الانتخابية لسنة 2017 مكفول لكافة الأحزاب والسياسية ولكل المواطنين".

وأوضح أن وزارة الداخلية والجماعات المحلية "تحضر لهذه الانتخابات بالتعاون والتنسيق مع مختلف القطاعات والمصالح الأخرى تحت رقابة الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات التي عقدت اجتماعها الأول يوم الأحد الفارط", مؤكدا في هذا الإطار أن "الحكومة توجد في مستوى متقدم من حيث الجانب البشري والمادي لإنجاح هذا الحدث الانتخابي".

وقال في نفس السياق أن كل المراسيم والقرارات التطبيقية المتعلقة بالانتخابات "جاهزة" لإجراء هذا الاستحقاق "وفق ما تمليه القوانين".

واعتبر بدوي أن "نجاح الانتخابات القادمة يتوقف على مدى مشاركة ومساهمة كافة فعاليات المجتمع الجزائري", داعيا المواطنين الى "الانخراط في هذا المسعى من خلال الإدلاء بأصواتهم وإبراز عزمهم على التقدم والرقي".

وشدد في هذا السياق على ضرورة "القيام بالتحسيس حول أهمية المواعيد الانتخابية المقررة خلال السنة الجارية حتى تكون عرسا وطنيا حقيقيا".