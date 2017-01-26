مجمع سوناطراك يوقع عقدي عمل مع مؤسستين ايطالية و هندية

وقع مجمع سوناطراك هذا الخميس على بروتوكول اتفاق مع الشركة الايطالية فرساليس التابع لمجمع ايني وعقدا مع الشركة الهندية "انجينيرز إينديا ليميتد" لانجاز دراسات متعلقة بمشاريع بتروكمياوية.

وفي هذا الصدد قال وزير الطاقة نور الدين بوطرفة بأن بروتوكول الاتفاق مع الشركة الايطالية فرساليس يخص انجاز دراسات الجدوى لإنشاء مجمعات بتروكيماوية بالجزائر و أيضا تعزيز التعاون بين الشركتين في مجال البتروكيمياء خصوصا رفع إنتاج مادة الايثلين بمصنع سكيكدة بأكثر من 164 طنا في السنة مما سيعزز الصناعة البتروكيماوية لمجمع سوناطراك ويفتح للمجمع أبوابا في أوروبا.

و قد تم توقيع البروتوكول من طرف نائب رئيس نشاط التمييع-التكرير-البتروكيمياء لسوناطراك، أكلي رميني و المدير العام لشركة فيرساليس، دانييل فيراري.

و في ما يتعلق بالعقد الموقع بين سوناطراك و الشركة الهندية "انجينيرز اينديا ليميتد" فقال الوزير بأنه يتضمن انجاز دراسات ومتابعة واستشارات في ما يخص إعادة تأهيل وحدة الايثيلان لمركب سكيكدة وتدوم مدة العقد بـ 23 شهرا .و قد تم توقيع العقد من طرف رميني و المدير التنفيذي لمشاريع الشركة الهندية "انجينير اينديا ليميتد"، السيد ميراج سيثي.

المصدر : الإذاعة الجزائرية