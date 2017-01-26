بدوي :إنشاء ولايات منتدبة جديدة بالهضاب العليا سيكون خلال هذا العام

جدد وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي هذا الخميس التأكيد على إنشاء ولايات منتدبة جديدة بالهضاب العليا خلال السنة الجارية، تنفيذا للإستراتيجية التي رسمها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة.

وقال بدوي خلال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني خصصت للأسئلة الشفوية "إن هذه الإستراتيجية ترتكز على ثلاثة مراحل حيث تم الإنتهاء من المرحلة الأولى التي شرع فيها سنة 2015 وسمحت بتنصيب 10 ولايات منتدبة موزعة على 8 ولايات جنوبية بعد أن " استوفت جميع الشروط المادية والبشرية وهي تسير حاليا بصفة عادية".

و أوضح بدوي أن الرئيس بوتفليقة ألح" على ضرورة التكفل بانشغالات مواطني مناطق الجنوب وتقديم الدعم للمستثمرين من خلال منح تحفيزات مالية وتسهيلات إدارية لتنشيط الحركة التنموية بهذه المناطق". مضيفا في نفس الاطار أن إنشاء ولايات منتدبة بالهضاب العليا " سيحظى بنفس الاهتمام والحكومة حريصة على إجرائه وفق معايير تقريب الإدارة من المواطن" مبرزا أن المرحلة الاولى من هذا التنظيم الاداري الجديد" تمت بنجاح" من خلال "تعبئة إمكانيات مادية وبشرية ومالية هائلة تجسد عزم الدولة في التكفل بانشغالات المواطن ".

وأشار الى أنه تمت " تعبئة حوالي 6ر16 مليار دينار وتسهيل إجراءات التوظيف على مستوى هذه الولايات المنتدبة حيث تم توظيف 796 موظف منهم 541 منصب دائم" مع إعطاء الاولوية لأبناء المنطقة". وأضاف أن هذه الولايات " تم تزويدها بقرابة 239 عملية ممولة من طرف صندوق الضمان والتضامن للجماعات المحلية.

وأبرز ذات المسؤول أن " الغاية المرجوة من مشروع التقسيم الاداري الجديد هو " التمهيد أحسن لجعل هذه الولايات المنتدبة ولايات قائمة بذاتها " .

استحداث مركز وطني لتكوين موظفي القطاع عن بعد

من جهة أخرى كشف وزير الداخلية و الجماعات المحلية نورالدين بدوي عن استحداث مركزوطني للتكوين عن بعد يضمن تكوينا طويل المدى لموظفي الجماعات المحلية لتطوير مهاراتهم و قدراتهم وذلك في إطارترقية و تحسين الخدمة العمومية التي ما فتأ المواطن يحس بتطويرها عبر مختلف الإدارات التابعة للجماعات المحلية كما أعلن نور الدين بدوي عن إمكانية استخراج المواطن لوثائق الحالة المدنية عبر الأنترنت مباشرة بعد صدور قانون التوقيع الالكتروني.

وذكر بدوي أن وزارته "سخرت دعائم أساسية لتطوير الإدارة الالكترونية بغية تلبية طلبات المواطن مثل وضع سجل وطني آلي للحالة المدنية يمكن من استخراج عقود الميلاد والوفاة والزواج من أي بلدية وربط القطاعات الأخرى بهذا السجل".

كما وضعت الوزارة تحت تصرف طالبي جواز السفر وبطاقة التعريف البيومتريين موقعا إلكترونيا يمكنهم من إدخال المعلومات المتعلقة بهاتين الوثيقتين ويحدد تاريخ ومكان انتقاله للبلدية للتسجيل دون التنقل الى المصلحة المعنية إلا لاستلامها.مشيرا الى ان الغاية من هذه الاجراءات هو "تمكين المواطن من استخراج مختلف الوئاثق بأقل عناء وفي وقت وجيز وكذا تخفيف العبء على الموظفين".

المصدر:الإذاعة الجزائرية +واج