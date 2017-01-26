جائزة رئيس الجمهورية للصحفي المحترف: اتخاذ إجراءات استلام الترشحات

أعلنت اليوم الخميس بالجزائر العاصمة لجنة التحكيم لجائزة رئيس الجمهورية للصحفي المحترف عن اتخاذ كافة الاجراءات لاستلام الترشحات للطبعة الثالثة.

و جاء في بيان للجنة التحكيم التي يرأسها الصحفي و الكاتب مولود عاشور,أن"كافة الاجراءات تم اتخاذها لاستلام طلبات المشاركة في الجائزة و تسهيل دراستها من طرف لجنة التحكيم التي شرعت في العمل".

و بعد التذكير بأن موضوع هذه الطبعة مخصص للبيئة, أوضحت اللجنة أن إيداع الترشحات يتم على مستوى مقر وزارة الاتصال بالجزائر العاصمة الواقع ب3 شارع الإخوة بوعدو بئر مراد رايس أو عن طريق البريد و أن الآجال مفتوحة إلى غاية 31 أوت 2017.

و أعربت لجنة التحكيم من جهة أخرى عن "ارتياحها" لتوفر استمارات المشاركة عن طريق التحميل عبر موقع وزارة الاتصال (http://www.ministerecommunication.gov.dz), مما يسمح المترشحين بالاطلاع على شروط و كيفيات المشاركة في هذه الجائزة.

وتهدف هذه الجائزة التي أسسها رئيس الجمهورية بموجب المرسوم الرئاسي رقم 15-133 المؤرخ في 21 مايو 2015 و التي أصبحت مرجعا أساسيا في المجال الصحفي الوطني إلى تشجيع و ترقية الإنتاج الصحفي بكل أشكاله و إثارة الامتياز و الإبداع و الاحترافية لدى الصحافة من خلال إرساء ثقافة الاستحقاق و مكافأة أفضل لأعمال الفردية أو الجماعية المتعلقة بالإشكالية المحددة", حسبما أوضح ذات المصدر.

وأضاف البيان أن هذه الطبعة الثالثة للجائزة "مخصصة لموضوع اجتماعي هام يمثل انشغالا على الصعيد الوطني و الدولي حسب المنظمين و هو موضوع "الحفاظ على البيئة: مفتاح الرفاه العام والاجتماعي".

و لمعالجة هذا الموضوع ذكرت لجنة التحكيم أن الفئات التي تم اختيارها هي الصحافة المكتوبة و السمعية البصرية و الإذاعية و الالكترونية و أخيرا الرسم الصحفي.

و أوضح البيان أن لجنة التحكيم ستقوم باختيار الفائزين في جميع الفئات مشيرا إلى أنه إضافة إلى شهادة الاستحقاق التي سيحصل عليها أصحاب أفضل الأعمال الصحفية سيتم تقديم جوائز مالية لكل الصحافيين الفائزين بحيث يقدر مبلغ أكبرها بمليون (1) دج".