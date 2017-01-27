كــان 2017 : الدور ربع نهائي.. نسور قرطاج يتحدون الخيول البوركينابية والسينغال تواجه الكاميرون في نهائي قبل لأوان

تنطلق السبت المقبل منافسات ربع النهائي كأس أمم إفريقيا المقامة بالغابون بمواجهتين مثيريتين بين المنتخب التونسي ومنتخب بوركينافاسو من جهة وبين المنتخب السينغالي ونظيره الكاميروني في مباراة توصف بنهائي قبل الأوان.

وتواجه غانا وصيف المجموعة الرابعة منتخب الكونغو الديمقراطية التي حققت المفاجأة بعد تصدرها المجموعة الثالثة على حساب المغرب والمنتخب الايفواري -حامل اللقب الذي أقصي في الدور الأول- الأحد المقبل 28 جانفي على الساعة 17:00 بملعب أويام .

بينما أكملت مصر الأربعاء عقد المتأهلين إلى الدور الثاني من المنافسة بعد فوزها على غانا بهدف دون رد للتصدر المجموعة الرابعة وتواجه المغرب الأحد المقبل على الساعة 20:00 بملعب " بورجونتي" في ثاني مواجهة بين فريقين عربيين في " كان" الغابون .

نسور قرطاج يجددون العهد مع الخيول البوكينابية بعد 19 عاما

ويواجه المنتخب التونسي السبت المقبل 28 جانفي على الساعة 17:00 منتخب بوركينا فاسو على ملعب الصداقة بمدينة ليبروفيل .

وسبق لنسور قرطاج أن تواجهوا مع الخيول البوركينابية منذ 19 عاما في نفس الدور من كاس أمم إفريقيا 1998 التي احتضنتها بوركينا فاسو.

وتشاء الصدف أيضا أن المدير الفني البولندي ـ الفرنسي هنريك كاسبارجاك هو الذي قاد نسور قرطاج في نسخة 1998 والتي خسر فيها منتخب تونس في دور ربع النهائي أمام بوركينافاسو بضربات الترجيح 7 - 6 بعد أن انتهت المباراة بنتيجة التعادل (1 - 1).

السينغال – الكاميرون : معركة الأسـود في نهائي قبل الاوان

وفي نفس اليوم يواجه منتخب السينغال متصدر المجموعة الثانية ، منتخب الكاميرون الذي تأهل ثانيا في المجموعة الاولى، على ملعب فراسفيل (20:00) في مبارة توصف بنهائي قبل الاوان، وقال الناخب الوطني الينغالي اليو سيسي “بالنسبة للسنغاليين، الكاميرون مرشحة أمام السنغال. لا يمكن لهذا المنتخب (الكاميرون) إلا أن يكون المرشح بعد فوزه باللقب 4 مرات ، وأضاف "لدينا منتخب شباب ولم يفز بأي لقب من قبل. هؤلاء الكاميرونيون، لديهم إنجازات عظيمة ولاعبين كبار"

المصدر : موقع الاذاعة الجزائرية