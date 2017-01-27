بلعايب يوارى الثرى هذا السبت بمقبـرة الشراقــة

سيوارى جثمان الفقيد بختي بلعايب الثرى ظهر هذا السبت بمقبرة الشراقة،حسبما علم لدى أقاربه، توفي وزير التجارة بختي بلعايب مساء أمس الخميس في مؤسسة استشفائية بباريس (فرنسا) اثر مرض عضال.

وسيتم نقل جثمان الفقيد إلى الجزائر بعد ظهر اليوم الجمعة.

وكان الفقيد بختي بلعايب الذي تولى منصبه كوزير في جويلية 2015 خلفا لعمارة بن يونس يتابع علاجا طبيا منذ ال18 يناير الجاري في حين عين وزير السكن عبد المجيد تبون لضمان نيابة وزارة التجارة.

وقد قدم السيد تبون وكل موظفي القطاع"تعازيهم الخالصة"في بيان نشر على موقع وزارة التجارة.

وكان بختي بلعايب الذي ولد في 22 أوت 1953 في ثنية الحد (تيسميلت) وهو متزوج وأب لثلاثة أطفال متحصل على شهادة العلوم التجارية من المعهد الوطني للتجارة (جوان 1977).

وقد تولى عدة مناصب بوزارة التجارة كنائب مدير بوازرة التجارة (ديسمبر 1982-جويلية 1989) ومدير مركزي للتجارة (جويلية 1989-أوت 1990) ومدير عام للتنظيم التجاري (أوت 1990-أكتوبر 1991) قبل أن يتولى مهام مكلف بالدراسات بوزارة المؤسسة الصغيرة والمتوسطة (نوفمبر 1992-افريل 1994)،كما تم تكليفه بمهمة لدى رئيس الحكومة (افريل 1994 -سبتمبر 1996).

وتولى بلعايب ولأول مرة منصب وزير التجارة بين سبتمبر 1996 وديسمبر 1999.وكان الفقيد أول مسؤول جزائري قاد الوفد الجزائري خلال الجولة الأولى من المفاوضات حول انضمام الجزائر إلى المنظمة العالمية للتجارة، هذا انتقل إلى رحمة الله في ساعة متأخرة من مساء الخميس وزير التجارة بختي بلعايب عن عمر ناهز 64 سنة بعد صراع مع مرض عضال ، حسب ما علمته القناة الإذاعية الثالثة من عائلة الفقيد.

وكان رئيس الجمهورية كلف يوم الأربعاء 18 جانفي الجاري وزير السكن والعمران والمدينة عبد المجيد تبون بضمان نيابة وزارة التجارة خلال فترة غياب -الراحل -بختي بلعايب الذي خضع للعلاج بالخارج.