قافلة تضامنية إنسانية لمساعدة البدو الرحل بوادي سوف

نظمت جمعيات خيرية بالاشتراك مع مجموعة من القطاعات بولاية وادي سوف حملة تضامنية لفائدة البدو الرحل بوادي السفارة بوادي العقلة لمساعدتهم من أجل تجاوز الظروف المناخية الصعبة.

وقال مدير النشاط الاجتماعي بالولاية صالح بوعمامة شاركت مختلف القطاعات في القافلة التضامنية حيث قدمت مساعدات إنسانية لأزيد من 50 عائلة من البدو الرحل تمثلت في أغطية وأفرشة وخيم ومجموعة من المواد الغذائية ، كما استفاد المعوزون من خدمات صحية حيث رافق القافلة مجموعة من الأطباء متخصصون وعامون.

أما البدو الرحل فقد ضاق بهم الحال ذرعا واشتكت إحدى النساء تصف أحوالهم قائلة : لقد سئمنا من سوء الحياة وقسوة العيش مع البرد الشديد وقلة الإمكانات وتربص بنا الفقر وألمّ بنا الجوع والمرض.

كما امتن هؤلاء الرُحّل بالمساعدات التي قدمت إليهم وبثت فيهم أمل العيش من جديد خصوصا وأنها من ضروريات الحياة وتتعلق بالأفرشة والأغطية ومواد غذائية أساسية.

يذكر أن هذه القافلة شارك فيها كل من مصالح الصحة والنشاط الاجتماعي وكذا الحماية المدنية ومصالح الغابات والهلال الأحمر وجمعيات خيرية بالوادي.

المصدر : الإذاعة الجزائرية