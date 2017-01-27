برنامج "السلطة الخامسة" يناقش خطاب ترامب و السياسة الخارجية الأمريكية الجديدة

تناولت حصة "السلطة الخامسة" لإذاعة الجزائر الدولية موضوع خطاب الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب والسياسة الخارجية الأمريكية لدى مجيء ترامب إلى البيت الأبيض ومصير التحالفات الكلاسيكية التي كانت تديرها أو تساهم فيها بشكل كبير الولايات المتحدة الأمريكية كالحلف الأطلسي والاتحاد الأوربي والعلاقات مع دول آسيا كاليابان وكوريا الجنوبية .

وكان للمحلل السياسي الدكتور مصطفى صايج حديث عن سياسة ترامب الجديدة التي تخص التقارب مع روسيا والتنازل لها عن الملف السوري وحديث ترامب عن تقارب مع الصين وإمكانية التنازل كذلك عن ضم إقليم تايوان وخلط للكثير من الملفات وركز صايج على شعار الذي رفعه ترامب لحلفاء أمريكا الكلاسيكيين وهو "إدفع لكي نحميك .. انتهى وقت الحماية بالمجان" وهو شعار موجه لحلفاء أمريكا من العرب وفي آسيا وأوروبا، كما تحدث صايج عن تهديد في خطاب ترامب للأمم المتحدة التي أثقلت أعباءها خزينة الولايات المتحدة الأمريكية وهذا ما يعبر عنه بالتحولات الاستراتيجية الشاملة.

أما رئيس تحرير جريدة البلاد أنس جمعة فقد تحدث عن الحدة في الخطاب الأول لترامب وهو أمر مخالف للعادة حيث يكون خطاب جامع ولكل الأمريكيين بما فيهم المعارضة وقال جملة وصفت بالخطيرة "أمريكا تعود للأمريكيين" وهو ما وصفه المتتبعون بعودة أمريكا إلى العزلة أو إلى ما قبل الحربين العالميتين وهو حديث –يقول جمعة- دفع الكثير حتى من عواصم أوروبية وعالمية إلى الخروج إلى الشوارع والتظاهر ضد سياسة ترامب العنصرية والعدائية.

وأجمع ضيوف البرنامج على أن العالم يترقب ما سيسفر عنه كلام ووعود ترامب مؤكدين على أن الجميع يأمل في الكونغرس الذي يمتلك صلاحيات الحد من غطرسة وطغيان ترامب خصوصا ما تعلق بحلفاء أمريكا في أوروبا وآسيا التي لن تكون قوية إلا بحلفائها.

المصدر : الإذاعة الجزائرية