برنامج " بألف صحة " يناقش مخاطر الغاز و الحماية المدنية :37 وفاة و إسعاف أكثر من 6 الاف شخص منذ بداية يناير

كشف الملازم الأول بن أمزال زوهير عن مصالح المديرية العامة للحماية المدنية تسجيل 37حالة وفاة و إسعاف أ كثر من 600حالة أخرى خلال الفترة الممتدة من الفاتح جانفي إلى غاية ال25جانفي من الشهر الجاري.

وذكر بن أمزال في حصة بألف صحة للإذاعة الدولية التي ناقشت مشكل الإختناقات الغازية بأحادي أكسيد الكربون أن الضحايا و للأسف الشديد هم عائلات بأكملها في أغلب الأحيان يتم الإبلاغ عنهم من أحد أفراد العائلة أو الجيران عند اختفاءهم وغالبا مانجدهم جثتا في بداية حالات التعفن ، و أرجع المتحدث أسباب الوفاة إلى نقص الثقافة الوقائية لدى أفراد المجتمع الجزائري ما يتسبب في وقوع أخطاء قد تؤدي إلى نتائج كارثية وكل ذلك رغم حملات التوعية و التحسيس التي تبادر اليها مصالح الحماية المدنية يقول المتحدث في كل مرة عبر المساجد و منابر مختلف وسائل الاعلام

وشرحت الطبيبة الرائد مداني سعاد عن مصالح الحماية المدنية خطورة و أعراض الاختناق بغاز أحادي أكسيد الكربون و قالت " هذا الغاز السام لا رائحة و لا ذوق ولا دخان له و أعراضه عادية تشبه كثيرا أعراض الانفلونزا الشتوية كالصداع و التقيئ مع فارق بسيط وهو الاحساس الجماعي بهذه الأعراض داعية هنا الى ضرورة الانتباه و الحذر وأضافت المتدخلة أن الاحساس بالصداع يبدأ بمجرد دخول البيت وهذا يعني حسبها ان هناك تسربات بكمية قليلة قد تتسبب في تسمم مزمن مضيفة أن تركيز هذا الغاز بنسبة 0.02يؤدي الى الموت بعد ساعتين الى 3ساعات، وتركيزه ب 0.64 يقتل بعد 15د، فيما تركيز هذا الغاز ب 1.28 يؤدي إلى الموت المباشرونصحت بالتهوئة حتى و لو كانت أجهزة التدفئة سليمة .

من جهتها أوضحت نزيهة جدي ممثلة عن المنظمة الوطنية لحماية المستهلك أنه تم تنظيم يوم تحسيسي حول أخطار التسممات الغازية في ال17 ديسمبر الفارط بحضور أطباء و مختصين لشرح أسباب التسمم بهذا الغاز و التي قالت بأنها بشرية بالدرجة الأولى وأخرى متعلقة بالأجهزة المقلدة و المغشوشة التي تباع في الأسواق و أيضا ما له علاقة بتركيب الأجهزة بشكل خاطيء اي نقص اليد العاملة المؤهلة وطالبت المتحدثة بإدخال جهاز الانذار و التبليغ عن وجود تسرب للغازفي كل بيت وبيعه بالتقسيط للمواطنين بالاضافة الى سحب قارورات الغاز غير المطابقة للمواصفات من الاسواق و الذي سيطبق فعلا و تكثيف الرقابة في الاسواق كما دعت المتدخلة شركة سونلغاز الى دخول بيوت المواطنين و تنظيم خرجات من أجل مراقبة الاجهزة التي تشتغل بالغاز في فصل الصيف تفاديا لوقوع حوادث مميتة في فصل الشتاء.

المصدر : الإذاعة الجزائرية