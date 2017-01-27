توقيف خمسة عناصر دعم للجماعات الإرهابية ببومرداس وسطيف

أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي بكل من بومرداس وسطيف، أمس الخميس، خمسة عناصر دعم للجماعات الإرهابية، حسب ما أفاد به هذا الجمعة بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وأوضح ذات المصدر أنه"في إطار مكافحة الإرهاب، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي, يوم 26 يناير 2017 بكل من بومرداس (الناحية العسكرية الأولى) وسطيف (الناحية العسكرية الخامسة)، خمسة (5) عناصر دعم للجماعات الإرهابية".

وفي إطار حماية الحدود ومحاربة الجريمة المنظمة-- يضيف البيان--"حجزت مفارز للجيش الوطني الشعبي وعناصر حرس الحدود وحرس الشواطئ بالتنسيق مع مصالح الجمارك بكل من البيض وتلمسان وعين تموشنت (الناحية العسكرية الثانية) وتندوف (الناحية العسكرية الثالثة)7 قناطير و28 كيلوغراما من الكيف المعالج ، فيما ضبطت مفارز أخرى بالوادي ( الناحية العسكرية الرابعة) ووهران (الناحية العسكرية الثانية)، تسعة (9) قناطير من مادة التبغ و9011 قرص مهلوس".

كما أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي بكل من تلمسان والوادي وتمنراست وبرج باجي مختار"13 مهربا وحجزت 7 مركبات رباعية الدفع وشاحنتين ودراجة نارية و13طنا من المواد الغذائية و7700 لتر من الوقود و16 جهاز كشف عن المعادن ومولدين (2) كهربائيين ومطرقتي (2)ضغط وجهاز اتصال عبر الأقمار الصناعية".

من جهة أخرى، أحبطت وحدات حرس الحدود بكل من سوق أهراس وتبسة والطارف (الناحية العسكرية الخامسة)"محاولات تهريب 12040 لتر من الوقود، فيما تم توقيف 38 مهاجرا غير شرعي بكل من غرداية (الناحية العسكرية الرابعة) وأدرار وبشار (الناحية العسكرية الثالثة)".

المصدر : وكالة الأنباء الجزائرية