الجولة ال18: إتحاد بسكرة تسحق شبيبة بجاية وتنفرد بالوصافة

إنفرد إتحاد بسكرة بالمرتبة الثانية للرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم"موبيليس"بفضل الفوز العريض أمام شبيبة بجاية (3-0) مستفيدا من تعثر اتحاد البليدة بميدانه أمام مولودية العلمة (1-1) لحساب الجولة 18 التي لعبت اليوم الجمعة.

وحقق البسكريون الأهم خلال الشوط الاول بهدفين حملا توقيع بلغربي (18) وجعبوط (42).المرحلة الثانية عرفت عودة قوية لشبيبة بجاية التي ضيعت ضربتي جزاء ، حيث تألق الحارس علوي أمام حجيج (62) وبن ساحة (76). في نهاية المبارة أعلن الحكم عن ضربة جزاء ثالثة سجلها جعبوط (89).

بعد المقابلة قال مدرب إتحاد بسكرة (30 نقطة) منير زغدود:"أنا سعيد لرد فعل فريقي بعد هزيمة البرج.لقد تحلى اللاعبون بالإرادة وطبقوا الكرة التي نحن متعودون على لعبها. هذه النقاط الثلاث تجعلنا نواصل العمل بكل راحة وعزيمة".

وحول إقتراب فريقه من الرائد أوضح المدافع الدولي السابق:"لا نستطيع الحديث من الآن عن أمر الصعود لأن البطولة لازالت طويلة. نحن نتحسن من مباراة إلى مباراة وهذا هو الأهم".

بالمقابل فوت إتحاد البليدة (29 نقطة) فرصة الاقتراب من القمة عندما تعادل مع ضيفه مولودية العلمة بنتيجة (1-1).وكان أبناء العلمة السباقين للتسجيل عن طريق العوفي في الدقيقة (11)، لكن رابطي عدل لصالح نادي مدينة الورود من ضربة جزاء (23).

وقال مدرب مولودية العلمة عزيز عباس في تصريح للصحافة:"تنقلنا إلى البليدة بنية الفوز لكن النقطة التي عدنا إيجابية.الهدف المبكر الذي سجلناه جعل المنافس يضغط للتعديل وهو ما حدث. بعد ذلك صمدنا إلى النهاية لذا أشكر اللاعبين على الدفاع بقوة على التعادل".

وتغلب أمل بوسعادة على جمعية الخروب (1-0) بهدف بن طالب في الدقيقة 28 عن طريق ضربة جزاء مما مكنه من بلوغ النقطة 28 والإلتحاق بشبيبة بجاية وأهلي برج بوعريريج. وغادر وداد بوفاريك مؤقتا منطقة الخطر بعد فوزه بشق الأنفس أمام أهلي برج بوعريريج (1-0). وحرر اللاعب المخضرم حسين أشيو أنصار فريقه في الدقيقة 86 بتسجيله هدفا رائعا من مخالفة مباشرة.

من جهته, حققت جمعية وهران الانتصار على حساب الجار أولمبي الشلف بنتيجة (2-1) بهدفي زياية (37) وبراجة (80)، فيما وقع بعوش (89) الإصابة الوحيدة للزوار.

وتغلب غالي معسكر (18 نقطة) على شبيبة سكيكدة (1-0) بهدف من هاشم في الشوط الثاني (66),فيما إنتهت مباراة بين متذيل الترتيب أمل الأربعاء وشباب عين فكرون بالتعادل (0-0).

وبإمكان نادي بارادو الذي يستقبل مولودية سعيدة غدا السبت (30ر14) في ختام الجولة 18 الإبتعاد عن أقرب ملاحق بعشر نقاط كاملة مع مباراة متأخرة سيلعبها خارج الديار ضد مولودية العلمة.

النتائج الجزئية والترتيب:

اتحاد البليدة - مولودية العلمة 1 - 1

أمل الأربعاء - شباب عين فكرون 0 - 0

غالي معسكر - شبيبة سكيكدة 1 - 0

اتحاد بسكرة - شبيبة بجاية 3 - 0

وداد بوفاريك - أهلي برج بوعرريج 1 - 0

جمعية وهران - اولمبي الشلف 2 - 1

أمل بوسعادة - جمعية الخروب 1 - 0

السبت (30ر14):

نادي بارادو - مولودية سعيدة

الترتيب نقاط لعب

1. نادي بارادو 37 16

2. إتحاد بسكرة 30 18

3. إتحاد البليدة 29 18

4. شبيبة بجاية 28 18

--. أهلي برج بوعريريج 28 18

6. أمل بوسعادة 25 18

7. وداد بوفاريك 24 18

8. مولودية سعيدة 23 17

--. شبيبة سكيكدة 23 18

10. جمعية الشلف 21 18

--. شباب عين الفكرون 21 18

--. جمعية وهران 21 18

13. جمعية الخروب 19 18

14. غالي معسكر 18 18

15. مولودية العلمة 15 17

16. أمل الأربعاء 13 18.

المصدر: وكالة الأنباء الجزائرية