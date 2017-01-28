سلال يحل بأديسا بابا و مخلوف ساحل: أتوقع نجاح قمة الإتحاد الأفريقي رغم التحديات الصعبة

يلتقي رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأفريقي البالغة 54 دولة يومي 30 و31 جانفي الجاري، بأديس أبابا في القمة الثامنة والعشرين للاتحاد لبحث ملفات شائكة تهم القارة السمراء.

ومن المتوقع أن يبحث جدول أعمال القمة ستة ملفات أساسية تتعلق بالإرهاب والجماعات المسلحة في القارة السمراء، وانتخاب رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي خلفا لدلاميني زوما، وعودة المغرب إلى الاتحاد، وإعادة هيكلة مفوضية الاتحاد الأفريقي.

وتعليقا على الموضوع، أبدى المحل السياسي مخلوف ساحل تفاؤله بإمكانية نجاح القمة رغم التحديات الكبرى التي تواجهها القارة السمراء.

وقال في تصريح للقناة الأولى:" التكامل والاندماج الأفريقيين يسيران نحو مزيد من التعميق بين دول الإتحاد، وأحسن دليل هو التحول منذ 2002 حيث انتقلنا من منظمة الوحدة الأفريقية إلى الإتحاد الأفريقي متكيفا مع تطلعات الشعوب الأفريقية والتحديات القائمة على المستوى القاري والدولي".

واضاف:"القمة الحالية تأتي في ظروف إقليمية صعبة، ومن غير المستبعد أن تتناولها مثل الملف الليبي وكيفية تثبيت السلم والإستقرار في الساحل الإفريقي خصوصا في مالي، و كذا الظاهرة الإرهابية والتطرف والنزاعات المسلحة فضلا عن إشكالية التنمية التي تبقى مطروحة بقوة و استكمال إصلاح مؤسسات الإتحاد الأفريقي وانتخاب مفوض جديد ليقود الإتحاد الأفريقي نحو مزيد من النجاحات".

و حل الوزير الأول عبد المالك سلال الخميس بأديس أبابا حيث سيمثل رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة في اشغال الدورة العادية ال28 لقمة رؤساء الدول و الحكومات المقرر عقدها يومي الاثنين و الثلاثاء في العاصمةالاثيوبية.

و تنعقد القمة ال28 للاتحاد الافريقي تحت شعار "2017 سنة تسخير العائد الديمغرافي من خلال الاستثمار في الشباب".

و علاوة على القضايا المدرجة في جدول أعمال القمة سيقوم رؤساء الدول و الحكومات بتعيين رئيس جديد للمنظمة القارية و كذا جميع مسؤولي اللجان القانونية.

و يرافق الوزير الاول خلال تواجده بأديس أبابا وزير الدولة وزير الشؤون لاالخارجية و التعاون الدولي رمطان لعمامرة و وزير الشؤون المغاربية و الاتحاد الافريقي و جامعة الدول العربية عبد القادر مساهل.

هذا و يتواجد السيد رمطان لعمامرة منذ عدة أيام بالعاصمة الاثيوبية لتمثيل لاالجزائر في أشغال الدورة ال30 للمجلس التنفيذي التحضيرية للقمة.

المصدر : الإذاعـــة الجزائرية