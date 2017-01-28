في جو مهيب .. جثمان الفقيد بختي بلعايب يوارى الثرى بمقبرة الشراقة

وورى الثرى ظهر هذا السبت جثمان الفقيد بختي بلعايب بعيد صلاة الظهر بمقبرة الشراقة، حيث وصل مساء أمس الجمعة الى الجزائر قادما من فرنسا حيث كان يتلقى المتابعة الصحية في مؤسسة استشفائية بباريس اثر مرض عضال أصابه الايام الماضية.

ووضع ضريح الفقيد حال وصوله أمس في القاعة الشرفية بمطار هواري بومدين الدولي بحضور لارئيس المجلس الشعبي الوطني محمد العربي ولد خليفة والعديد من اعضاء الحكومة اضافة لاالى افراد عائلة الفقيد.

وكان الفقيد بختي بلعايب الذي تولى منصبه كوزير في جويلية 2015 خلفا لعمارة بن يونس يتابع علاجا طبيا منذ ال18 يناير الجاري في حين عين وزير السكن عبد المجيد تبون لضمان نيابة وزارة التجارة.

وفي ميكروفون إذاعة الجزائر من تيسمسلت عبرت عائلة الفقيد عن تأثرها لرحيله، معبرة عن قبولها بقضاء الله و قدره

وكان رئيس الجمهورية قد بعث أمس الجمعة رسالة تعزية لعائلة المرحوم بختي بلعايب عبر فيها عن تأثره لفقدانه و ضمنها أرقى عبارات التعزية .

و بهذا المصاب الجلل، عبر بعض الوزراء عن عميق حزنهم لفقدان الوزير بلعايب، مذكرين بخصاله الحميدة و مثابرته في خدمة قطاعه و الجزائر عموما.

وقال عبد السلام بوشوارب وزير الصناعة والمناجم في ميكروفون إذاعة الجزائر الدولية ..

من جانبه، عبر وزير النقل و الأشغال العمومية بوجمعة طلعي عن تأثره لفقدان الزميل بختي بالعايب و قال في تصريح خص به إذاعة الجزائر الدولية " أعزي عائلته الكريمة و زوجته على وجه الخصوص التي ظلت بجانبه طوال مدة مرضه "

و فيما يخصه قال وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري عبد السلام شلغوم أن الفقيد كان من طينة الكبار، كان إطارا يتمتع بمهنية عالية، وضعها في خدمة الجمهورية .. ثم أضاف :

وكان رئيس الجمهورية كلف يوم الأربعاء 18 جانفي الجاري وزير السكن والعمران والمدينة عبد المجيد تبون بضمان نيابة وزارة التجارة خلال فترة غياب -الراحل -بختي بلعايب الذي خضع للعلاج بالخارج.

ولد بختي بلعايب في 22 أوت 1953 في ثنية الحد (تيسميلت) متزوج واب لثلاثة اطفال متحصل على شهادة العلوم التجارية من المعهد الوطني للتجارة (جوان 1977). وقد تولى عدة مناصب بوزارة التجارة كنائب مدير بوازرة التجارة (ديسمبر 1982-جويلية 1989) ومدير مركزي للتجارة (جويلية 1989-اوت 1990) ومدير عام للتنظيم التجاري (اوت 1990-اكتوبر 1991) قبل أن يتولى مهام مكلف بالدراسات بوزارة المؤسسة الصغيرة والمتوسطة (نوفمبر 1992-افريل 1994). كما تم تكليفه بمهمة لدى رئيس الحكومة (افريل 1994 -سبتمبر 1996).

وتولى بلعايب و لأول مرة منصب وزير التجارة بين سبتمبر 1996 وديسمبر 1999.

وكان الفقيد اول مسؤول جزائري قاد الوفد الجزائري خلال الجولة الاولى من المفاوضات حول انضمام الجزائر الى المنظمة العالمية للتجارة.



المصدر : الإذاعـــــة الجزائرية