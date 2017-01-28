العثور على جثتي إرهابيين (02) بولايتي عين الدفلى وتيزي وزو

عثرت مفارز للجيش الوطني الشعبي يومي 26 27 من الشهر الجاري على جثتي إرهابيين (02) واسترجاع اسلحة وذخيرة وذلك بكل من ولايتي عين الدفلى و تيزي وزو بالناحية العسكرية الاولى, حسب ما افاد به السبت بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وأوضح ذات المصدر أنه "في إطار مكافحة الإرهاب عثرت مفارز للجيش الوطني الشعبي bبكل من منطقتي جبل بوحية بولاية عين الدفلى وعزازقة بولاية تيزي وزو/ن.ع.1 يومي 26 و27 جانفي 2017 على جثتي إرهابيين ويتعلق الأمر بكل من "ب.محمد" المكنى "أبو حذيفة" و"ح.جعفر" المكنى "القعقاع" فيما تم استرجاع بندقية نصف آلية من نوع سيمونوف وقنبلة تقليدية الصنع وكمية من الذخيرة".

من جهة أخرى وفي إطار حماية الحدود ومحاربة الجريمة المنظمة "ضبط عناصر حرس الحدود بباب العسة ولاية تلمسان/ن.ع.2 مهاجرا غير شرعي من جنسية مغربية وبحوزته (19) كيلوغرام من الكيف المعالج وخلال حاجز ثابت لأفراد الجيش الوطني الشعبي بغرداية/ن.ع.4 تم توقيف تاجري مخدرات وحجز كمية أخرى من الكيف المعالج تقدر ب (35) كيلوغرام فيما أوقف عناصر الدرك الوطني بمغنية مهربا بحوزته (991) قرصا مهلوسا".

واضاف البيان أنه "بكل من تمنراست وبرج باجي مختار/ن.ع.6 أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي ثلاثة (03) مهربين وضبطت (03) سيارات رباعية الدفع و(4,75) طن من المواد الغذائية و(04) مطارق ضغط و(04) مولدات كهربائية".

