صيدال : " الشروع في إنتاج قارورات الأنسولين بقسنطينة قبل جوان المقبل"

يعتزم مجمع الصناعات الصيدلانية "صيدال" تدعيم وحداته الإنتاجية خلال سنة 2017 و ذلك بدخول وحدات جديدة حيز النشاط منها وحدة إنتاج قارورات الأنسولين .

وأكده المدير العام للمجمع ياسين تونسي. في حوار لوكالة الأانباء الجزائرية أن الأمر يتعلق بفئتين من المشاريع ستدخل حيز الإنتاج : وحدات إنتاج الأدوية الجنيسة وأخرى متخصصة.

فبالنسبة للأدوية الجنيسة سيتم استلام ثلاث (3) وحدات و ذلك قبل نهاية السداسي الاول من سنة 2017 الأولى تقع في شرشال (تيبازة) لإنتاج الأدوية الجافة بطاقة إنتاج سنوية تقدر ب 25 مليون وحدة فيما تتواجد الوحدة الثانية في زميرلي( الحراش) و تنشط ايضا في إنتاج الأدوية الجافة بطاقة انتاج سنوية تصل الى 55 مليون وحدة بينما تنتج الوحدة الثالثة و الكائنة في قسنطينة الأدوية السائلة بطاقة انتاج سنوية تصل الى 28 مليون وحدة.

أما بالنسبة للوحدات المتخصصة فيتعلق الامر بمشروع وحدة إنتاج الأنسولين البشرية بقسنطينة سينجز عن طريق الشراكة مع مجمع " نوفو نورديسك " هذا لجميع أصناف الأنسولين حيث تسير اشغال المشروع بشكل مشجع حسبما أكده ذات المسؤول.

وسيتم الانتهاء من أشغال انجاز المشروع المكون من وحدتين بنهاية السداسي الاول 2017 بالنسبة للوحدة انتاج قارورات الانسولين.

وبخصوص مشروع إنتاج أدوية داء السرطان و هو بطاقة انتاج 25 مليون وحدة و هو عبارة عن شركة مختلطة بين صيدال و الشركة الكويتية " نورث أفريكا هولدينغ كومباني" أوضح السيد تونسي أن المشروع هو حاليا قيد الدراسة و سيتم اطلاق اشغال انجازه خلال السداسي الأول 2017.

تعزيز انتاج الادوية الجنيسة

ولدعم موقعها كرائد وطني في مجال الصناعات الصيدلانية الجنيسة قررت صيدال الاستثمار أيضا في مجال البحث و التطوير و ذلك من خلال انجاز مركز جديد للبحث والتطوير يقع في المدينة الجديدة سيدي عبد الله بالعاصمة. كما تعتزم أيضا اقتحام قطاع تصنيع الأدوية عن طريق البيوتكنولوجيا و خصوصا التكافؤ الحيوي وأيضا اللقاحات.

من جانب آخر وقع المجمع مؤخرا على اتفاق شراكة مع الشركة الأردنية " أكديما" و تخص انجاز الدراسات في مجال التكافؤ الحيوي في الجزائر .

و يخص هذا الاتفاق خلق شراكة بين الطرفين تتولى انجاز دراسات مطابقة الأدوية الجنيسة مع الأدوية الأصلية و ذلك في المركز الجديد للتكافؤ الحيوي التابع لصيدال الواقع في حسين داي ( العاصمة).

ويرى تونسي ان كل هذه المشاريع تساهم في تحقيق الاهداف التي سطرتها السلطات العمومية لتلبية الطلب المحلي على الادوية من طرف الشركات التابعة للقطاعين العام و الخاص والمساهمة بذلك في تقليص فاتورة الاستيراد.

وعند دخولها حيز الخدمة سوف تمكن هذه المشاريع شركة صيدال من الانتقال من قدرة انتاجية حالية تقدر ب 130 مليون وحدة سنويا الى اكثر من 300 مليون وحدة سنويا.

و من المتوقع ان يسجل انتاج فائض بعد تحقيق اكتفاء فيما يخص الطلب الوطني من اجل تعزيز صادرات هذه الشركة.

و يمتلك حاليا هذا المجمع التابع للقطاع العام و الذي ينتج اكثر من 200 دواء موزع على 20 فئة علاجية و تحت مختلف الاشكال الصيدلانية (جافة و عجين و سائلة) حصة سوق تقدر ب 16بالمائة على المستوى الوطني علما ان الجزائر تمتلك اكثر من 80 شركة منتجة للادوية.

المصدر : الإذاعة الجزائرية