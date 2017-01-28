تــراجع فـاتـورة واردات الحليـب الى 849 مليـون دولار خلال 2016

تراجعت فاتورة واردات الحليب ومنها المواد الأولية إلى 849,2 مليون دولار في 2016 مقابل واحد مليار دولار في 2015،أي بانخفاض 66ر18 في المائة،حسبما علمته وأج لدى الجمارك.

وتراجعت أيضا الكميات المستوردة لهذا المنتوج غبرة الحليب وكريمة الحليب ومشتقات الحليب الدسمة المستعملة كمدخلات لتستقر عند 358.943 طن مقابل 372.126 طن،أي بانخفاض بحوالي 54ر3 في المائة،حسبما أفاد المركز الوطني للإعلام والإحصائيات للجمارك.

يفسر هذا التراجع في فاتورة الواردات ليس فقط بتراجع الكميات المستوردة لكن أيضا بانخفاض الأسعار عند الاستيراد من طرف الجزائر لهذه السلع الغذائية.وخلال العشرة أشهر الأولى من 2016، استقر متوسط سعر غبرة الحليب عند الاستيراد عند 2.311 دولار/الطن مقابل 2.834 دولار/الطن خلال نفس الفترة من 2015 أي بانخفاض 5ر18 في المائة.

وسجل نفس التراجع بالنسبة لمشتقات الحليب الدسمة والتي بلغ متوسط سعرها عند الاستيراد 3.743 دولار/الطن مقابل 3.951 دولار/الطن،بانخفاض 3ر5 في المائة بين نفس فترتي المقارنة.

ومن اجل التقليص من استيراد هذا المنتوج المدعم وتعزيز شعبة الحليب،تم اتخاذ إجراءات من طرف الحكومة لفائدة المربين والمتعاملين في هذا القطاع برفع الدعم الموجه للحليب وتشجيع الاستثمار لتخفيض واردات غبرة الحليب ب 50 في المائة بحلول 2019.

المصدر :الإذاعة الجزائرية. واج