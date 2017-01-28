المحترف الثاني/ الجولة 18: الرائد بارادو يضيع فرصة تعميق الفارق وبسكرة يغرد في الوصافة منفردا

ضيع فريق نادي بارادو فرصة تعميق الفارق عن ملاحقيه عندما فرض عليه التعادل على ارضه (0-0) من قبل الضيف مولودية سعيدة في اختتام الجولة الـ18 الثانية للرابطة الثانية لكرة القدم التي لعبت السبت.

ورغم التعثر إلا أن "الباك" يبقى في صدارة الترتيب ب38 نقطة مبتعدا عن أقرب ملاحقيه, اتحاد بسكرة صاحب الصف الثاني بثماني خطوات وهو التعادل الذي يرضي الضيوف اكثر باحتفاظهم للصف الثامن ب24 نقطة.

من جهته إنفرد إتحاد بسكرة بالمرتبة الثانية بفضل الفوز العريض أمام شبيبة بجاية (3-0) مستفيدا من تعثر اتحاد البليدة بميدانه أمام مولودية العلمة (1-1) أمس الجمعة في افتتاح الجولة الـ 18.

بالمقابل فوت إتحاد البليدة (29 نقطة) فرصة الاقتراب من القمة عندما تعادل مع ضيفه مولودية العلمة بنتيجة (1-1).

وكان أبناء العلمة السباقين للتسجيل ع طريق العوفي في الدقيقة (11) لكن رابطي عدل لصالح نادي مدينة الورود من ضربة جزاء (23).

وقال مدرب مولودية العلمة عزيز عباس في تصريح للصحافة: "تنقلنا إلى البليدة بنية الفوز لكن النقطة التي عدنا إيجابية. الهدف المبكر الذي سجلناه جعل المنافس يضغط للتعديل وهو ما حدث. بعد ذلك صمدنا إلى النهاية لذا أشكر اللاعبين على الدفاع بقوة على التعادل".

وتغلب أمل بوسعادة على جمعية الخروب (1-0) بهدف بن طالب في الدقيقة 28 عن طريق ضربة جزاء مما مكنه من بلوغ النقطة 28 و الإلتحاق بشبيبة بجاية و أهلي برج بوعريريج.

وغادر وداد بوفاريك مؤقتا منطقة الخطر بعد فوزه بشق الانفس أمام اهلي برج بوعريريج (1-0). وحرر اللاعب المخضرم حسين أشيو أنصار فريقه في الدقيقة 86 بتسجيله هدفا رائعا من مخالفة مباشرة.

من جهته، حققت جمعية وهران الانتصار على حساب الجار أولمبي الشلف بنتيجة (2-1) بهدفي زياية (37) و براجة (80) فيما وقع بعوش (89) الاصابة الوحيدة للزوار.

وتغلب غالي معسكر (18 نقطة) على شبيبة سكيكدة (1-0) بهدف من هاشم في الشوط الثاني (66)، فيما إنتهت مباراة بين متذيل الترتيب أمل الاربعاء و شباب عين فكرون بالتعادل (0-0).

المصدر : الإذاعة الجزائرية / وأج