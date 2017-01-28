كـان 2017 : بوركينافاسو2- 0 تونس..الخيول البوركينابية إلى المربع الذهبي

تأهل المنتخب البوركينابي إلى الدور نصف النهائي لكأس أمم إفريقيا بالغابون بعد فوزه على المنتخب التونسي بثنائية نظيفة (2-0) في المباراة التي جمعت بين المنتخبين على ملعب دانجوندجي، في ربع نهائي المنافسة.

وسجل البديل أريستيد بانسي الهدف الأول لصالح الخيول البوركينابية من تسديدة قوية مرت على يسار المثلوثي في الدقيقة (80)، وأضاف ناكولما بريجيوس الهدف الثاني مستغلا خطأ دفاعيا وسوء تمركز من لاعبي تونس وانفرد بحارس مرمى تونس من نصف الملعب وراوغه قبل ان يسددها في المرمى الخالي من حارسه (85).

وودع منتخب تونس، حامل لقب 2004، منافسات البطولة الإفريقية، بينما ينتظر منتخب بوركينا فاسو الفائز من مصر أو المغرب، في نصف نهائي البطولة.

وواصل منتخب بوركينا فاسو تفوقه على منتخب تونس حيث سبق أن أطاح بالنسور من دور ربع النهائي في البطولة التي استضافتها بوركينا فاسو عام 1998.

ومن المقرر أن يلتقي منتخب مصر مع نظيره المغربي مساء الأحد ( سا 20:00)، في لقاء ربع نهائي ، على أن يواجه الفائز الخيول البوركينية يوم الأربعاء المقبل.

المصدر : موقع الإذاعة الجزائرية