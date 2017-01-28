نشرية خــاصة : أمطار رعدية غزيرة بوسط البلاد اعتبارا من مساء اليوم السبت

أفاد الديوان الوطني للأرصاد الجوية اليوم السبت في نشرة جوية خاصة بأن أمطارا غزيرة مصحوبة أحيانا برعود ستميز ابتداء من مساء اليوم السبت العديد من ولايات الوسط و الوسط الشرقي للوطن.

وحسب المصدر ذاته فان الولايات المعنية هي البليدة و الجزائر العاصمة و بومرداس و تيزي وزو والبويرة و شمال المدية.

و أضاف الديوان الوطني للأرصاد الجوية أن كمية الأمطار المرتقبة ستبلغ أو تتجاوز محليا 30 مم خلال مدة صلاحية النشرية التي تمتد من اليوم السبت على الساعة السادسة مساء (18:00) إلى غاية يوم غد الأحد على الساعة التاسعة صباحا (09:00سا).

المصدر : الإذاعة الجزائرية / وأج