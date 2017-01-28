المحترف الأول – الجولة الـ 17 : اتحاد الحراش يطيح بالرائد واتحاد بلعباس يقترب من الصدارة

سقط الرائد مولودية الجزائر في الداربي العاصمي امام اتحاد الحراش (1-0) اليوم السبت في الوقت الذي تقدم اتحاد بلعباس في الترتيب وبات على بعد انتصار وحيد من المركز الاول، ضمن الجولة 17 من الرابطة الاولى لكرة القدم التي انطلقت الجمعة.

ورغم ذلك يبقى "العميد" (30 نقطة) مبتعدا عن ملاحقيه بنقطتين، فيما انفردت "الصفراء" بفضل هذا الفوز بالمركز التاسع ب22 نقطة.

من جهته، اغتنم اتحاد بلعباس فرصة استضافته لشباب باتنة ليفوز عليه بنتيجة (2- 0) امضاهما المهاجم بوقلمونة الذي بات يخطف الاضواء من لقاء لآخر.

وبذلك يقفز ابناء وادى المكرة الى الصف الخامس برصيد 27 نقطة وباتوا على بعد فوز واحد من الالتحاق بالمتصدر في الوقت الذي يتواجد فيه شباب باتنة ضمن المركز العاشرة ب19 نقطة.

وكان شباب قسنطينة قد فاز على شبيبة الساورة (1-0)، الجمعة وهو الفوز الذي تنفس به الشباب القسنطيني الصعداء بصعوده مؤقتا للمركز 11 بمجموع 17 نقطة، فيما ابقى شبيبة الساورة خامسة ب 25 نقطة.

كما تغلب أولمبي المدية على مولودية وهران (1-0) ليلتحق به وايضا بوفاق سطيف مؤقتا في المركز الثاني برصيد 28 نقطة وبفارق نقطتين عن المتصدر مولودية الجزائر.

ويذكر أنه تم تأجيل إلى موعد لاحق مباريات سريع غليزان-إتحاد الجزائر و شبيبة القبائل-نصر حسين داي و شباب بلوزداد-وفاق سطيف و دفاع تاجنانت-مولودية بجاية بسبب التزامات بعض لاعبي هذه الأندية مع المنتخبين الأول والعسكري.

المصدر : الإذاعة الجزائرية / وأج