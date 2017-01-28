مساهل:انتخاب كراجة عضوا في مجموعة الشخصيات البارزة للآلية الإفريقية للتقييم من قبل النظراء مفخرة للجزائر

أكد وزير الشؤون المغاربية والاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية عبد القادر مساهل هذا السبت بأديس أبابا أن انتخاب السيدة فاطمة الزهراء كراجة عضوا في مجموعة الشخصيات البارزة للآلية الإفريقية للتقييم من قبل النظراء هو"مفخرة للجزائر والمرأة الجزائرية".

في تصريح للصحافة على هامش المنتدى ال26 لرؤساء دول وحكومات الآلية الإفريقية للتقييم من قبل النظراء الذي يشارك فيه الوزير الأول عبد المالك سلال بصفته ممثلا لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة أشار السيد مساهل إلى أن الجزائر قدمت"بتوجيه من رئيس الجمهورية ترشح السيدة فاطمة الزهراء كراجة لانتخابات تجديد تشكيلة مجموعة الشخصيات البارزة".

وأعرب السيد مساهل عن ارتياحه"لانتخاب السيدة كراجة الذي هو مفخرة للجزائر وللمرأة الجزائرية".

كما ذكر السيد مساهل بانتخاب السيدة شفيقة بن سحاولة قاضية بالمحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب.

واسترسل قائلا أن الأمر يتعلق"بحدثين بارزين هما تشريف للمرأة الجزائرية ويبرزان بوضوح الاهتمام الذي ما فتئ رئيس الجمهورية يوليه لترقية المرأة الجزائرية ولاسيما تمثيلها على مستوى الهيئات الدولية الكبرى".

وبخصوص أشغال هذا المنتدى أوضح السيد مساهل أن هذا اللقاء سيشكل فرصة بالنسبة لأربع دول افريقية من أجل تقديم تقاريرها التي سيتم بحثها من قبل رؤساء الدول الإفريقية، مضيفا أن هذه القمة شهدت انضمام ناميبيا إلى الآلية الإفريقية للتقييم من قبل النظراء لتصبح بذلك البلد الإفريقي ال36 العضو في هذه الآلية.

المصدر: وكالة الأنباء الجزائرية