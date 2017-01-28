كــان 2017 : الأسود غير المروضة تلتحق بالخيول البوركينابية في المربع الذهبي

تأهل منتخب الكاميرون إلى نصف نهائي كأس أمم إفريقيا بالغابون بشق الأنفس، عقب الفوز على السنيغال بضربات الترجيح بنتيجة (5-4)، بعد التعادل السلبي بين الفريقين في المباراة التي أقيمت على ملعب فرانسفيل لحساب الدور ربع النهائي.

واحتكم المنتخبان إلى ركلات الترجيح بعد انتهاء التوقيت الأصلي للمباراة والشوطين الإضافيين بالتعادل السلبي (0-0) بعد مواجهة ندية بين أسود التيرانغا والأسود غير المروضة .

وضيع ساديو ماني ركلة الجزاء الأخيرة فيما نجح فانسنت أبوبكر في تحرير رفقائه وإهداء التأهل للكاميرون.

وعرفت المقابلة ريتما سريعا من الجانبين مع أفضلية للسينغال التي رمت بكل ثقلها لافتتاح باب التسجيل لولا تسرع رفقاء ماني وغياب اللمسة الأخيرة أمام المرمى ، فضلا عن براعة الحارس الكاميروني جوزيف أوندوا الذي نجح في صد محاولات أشبال أليو سيسه ببراعة وأنقذ شباكه من أهداف محققة في أكثر من مناسبة ، سيما في الدقيقة الـ 56 وإبداعه في رد رأسيتين خطيرتين من ضيوف وماني .

كما ضيع رفقاء موكاندجي من جانبهم عديد الفرص السانحة للتهديف طيلة الـ 120 دقيقة على غرار انفراد تام لزوا في الدقيقة الـ105 لكن تسديدته تألق حارس السنغال عبداللاي ديالو في التصدي لها ولتسديدتي تامبي وموكاندجي في الدقيقتين الـ 64 و الـ67 على التوالي.

وسبق لمنتخب الكاميرون أن فاز على السينغال في نهائي " كان" مالي سنة 2002 ليتوج باللقب حينها.

ومن المقرر أن يلتقي المنتخب الكاميروني مع الفائز من الكونغو الديمقراطية وغانا، في نصف نهائي "كان" الغابون في الـ 2 فيفري المقبل بملعب فرانسفيل على الساعة الـثامنة مساء (20:00).

وتجدر الإشارة إلى أن منتخبا الكونغو وغانا سيلتقيان هذا مساء الأحد (17:00) على ملعب أوييم، فيما يواجه المنتخب المصري نظيره المغربي على ملعب بورجنتيل على الثامنة مساء (20:00).

المصدر : موقع الإذاعة الجزائرية