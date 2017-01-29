فقدان الاتصال بقارب يقل 31 شخصا معظمهم صينيون في ماليزيا

فقد الاتصال بقارب يقل 31 شخصا بينهم نحو 20 سائحا من الصين منذ إبحاره من كوتا كينابالو بولاية صباح شرقي ماليزيا أمس السبت وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الصين الجديدة (شينخوا) نقلا عن القنصلية العامة الصينية في ماليزيا اليوم الأحد.

وفي هذا الشأن قالت وكالة الإنفاذ البحري الماليزية في بيان إن القارب بطاقمه المكون من 3 أفراد أبحر في تمام الساعة التاسعة صباح السبت بالتوقيت المحلي من تانجون أورو إلى جزيرة باولا مينغالوم السياحية الشهيرة على بعد 60 كم من كوتا كينابولو.

ونقلت الوكالة مكالمة تفيد باختفاء القارب مساء السبت وقد أرسلت سفنا ومروحيات من أجل عملية البحث والإنقاذ.

ونقلت صحيفة ((نيو ستريت تايمز)) عن ضابط الاتصالات بوكالة الإنفاذ البحري في ولاية صباح قوله إن " منطقة البحث تغطي 400 ميلا بحريا وتشمل المياه ما بين كوتا كينابالو وباولاو مينغالوم".

ولا يعرف بعد سبب اختفاء القارب بيد أن مسؤولا بالقنصلية الصينية ألمح إلى أمواج عاصفة في المياه أمس السبت.