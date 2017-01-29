وفاة 3 أشخاص وإصابة 3 آخرين بجروح في حادث مرور ببيطام ولاية باتنة

توفي 3 أشخاص وأصيب 3 آخرون بجروح متفاوتة الخطورة في حادث سير وقع اليوم الأحد ببلدية بيطام بولاية باتنة حسبما أفاد به المكلف بالإعلام لدى مديرية الحماية المدنية محليا زهير نكاع .

وأوضح المصدر بأن الحادث الذي وقع في حدود السادسة والنصف من صباح اليوم بمخرج المدينة باتجاه ولاية بسكرة على الطريق الوطني رقم 78 نجم عن اصطدام عنيف بين شاحنة نصف مقطورة وأخرى ذات مقطورة وسيارة سياحية.

وقد تم إسعاف الجرحى الذين تتراوح أعمارهم ما بين 21 و35 سنة بعين المكان قبل نقلهم على جناح السرعة إلى مصلحة الاستعجالات الطبية بمستشفى محمد بوضياف ببريكة فيما حولت جثث القتلى الذين تتراوح أعمارهم ما بين 30 و35 سنة إلى المصلحة المعنية بذات المستشفى حسب ذات المصدر.

من جهتها فتحت المصالح المختصة تحقيقا لمعرفة أسباب وملابسات هذا الحادث.

وكانت مصالح الحماية المدنية بولاية باتنة سجلت خلال ال 72 ساعة الأخيرة عبر مختلف طرقات الولاية 16 حادث مرور أسفر عن وفاة 4 أشخاص وإصابة 22 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة.

المصدر: وكالة الأنباء الجزائرية