بنك الجزائر: تراجع احتياطي الصرف إلى 1ر114 مليار دولار نهاية 2016

بلغ احتياطي الصرف للجزائر 1ر114 مليار دولار نهاية ديسمبر 2016 مقابل 1ر144 مليار دولار بنهاية 2015 حسبما أعلنه هذا الأحد محافظ بنك الجزائر محمد لوكال.

وتظهر أرقام البنك المركزي أن احتياطيات الصرف الجزائرية تقلصت ب30 مليار دولار بين ديسمبر 2015 وديسمبر 2016.

يذكر أن احتياطيات الصرف الجزائرية وصلت إلى 9ر121 مليار دولار نهاية سبتمبر 2016 مقابل 129 مليار دولار نهاية يونيو من نفس العام.

وبعد سلسلة من الارتفاعات المعتبرة, بدأت احتياطيات الصرف في التراجع منذ 2014 متأثرة بانخفاض أسعار النفط وصادرات المحروقات مرفوقا بارتفاع واضح للواردات.

وعرفت بالتالي الدفعة التي ميزت تطور احتياطيات الصرف في السنوات الماضية تلاشيا في 2014 حينما كانت تقدر ب195 مليار دولار (نهاية مارس 2014) لتأخذ بعدها منحنى هبوطيا بالغة 27ر193 مليار دولار في جوان 2014 ثم 27ر185 مليار دولار في سبتمبر من نفس العام.

وفي السنوات الماضية، لاسيما بعد 2006, كانت احتياطيات الصرف الجزائرية تنمو بوتيرة عالية تصل أحيانا إلى 20 مليار دولار في السنة, حيث بلغت 8ر77 مليار دولار في ديسمبر 2006 ثم 2ر110 مليار دولار في نهاية 2007 ثم 1ر143 مليار دولار بنهاية 2008 ثم 2ر147 مليار دولار بنهاية 2009 ثم 2ر162 مليار دولار بنهاية 2010 ثم 2ر182 مليار دولار بنهاية 2011 ثم 6ر190 مليار دولار نهاية 2012 قبل أن تصل

إلى 194 مليار دولار نهاية 2013.

لكن ارتفاع مستوى الواردات وتهاوي أسعار النفط أديا إلى انحسار قيمة التحويلات التي تغذي احتياطيات الصرف للبلاد.

وكان النفط أخذ صيف 2014 منعرجا جديدا لأسعاره تميز بانخفاض حاد ومتتابع بلغ بها مستويات ال30 دولارا للبرميل في 2016 بعدما كانت الأسعار تتراوح بين 101.45 و 79ر115 دولارا للبرميل خلال 2013.

واستقرت أسعار النفط منذ أشهر في حدود 55 دولار للبرميل.