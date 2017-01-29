سلال يشارك في اجتماع رؤساء الدول و الحكومات الأفارقة المخصص لإصلاح الإتحاد الإفريقي

شارك الوزير الأول عبد المالك سلال هذا الأحد باديس ابابا بصفته ممثلا لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة في اجتماع رؤساء دول و حكومات الإتحاد الإفريقي المخصص لإصلاح المنظمة الإفريقية.

و سيقدم الرئيس الرواندي بول كاغامي خلال الإجتماع الذي سيجري في جلسة مغلقة تقريره التمهيدي حول إصلاح الإتحاد الإفريقي.

و في تصريح للصحافة ذكر وزير الشؤون المغاربية و الإتحاد الإفريقي و جامعة الدول العربية عبد القادر مساهل بأن قمة الإتحاد الإفريقي المنعقدة في يوليو 2016 بكيغالي كلفت الرئيس كاغامي بإعداد تقرير حول إصلاح المنظمة الإفريقية.

و أكد أن هذا الإصلاح يهدف إلى "تمكين إفريقيا من بلوغ أهدافها المدرجة في أجندة 2063" و تحسين سير المنظمة.

و للتذكير حل سلال أمس السبت بأديس ابابا لتمثيل الرئيس بوتفليقة في أشغال الدورة العادية ال28 لقمة رؤساء دول و حكومات الإتحاد الإفريقي التي ستنعقد يومي الإثنين و الثلاثاء بالعاصمة الإثيوبية.

.... و يتحادث بأديس ابابا مع الأمين العام للأمم المتحدة

تحادث الوزير الأول عبد المالك سلال باديس ابابالأمين العام للأمم المتحدة عشية انعقاد الدورة ال28 لقمة الإتحاد الإفريقي المقررة يومي الإثنين و الثلاثاء بالعاصمة الإثيوبية.

و في تصريح للصحافة عقب اللقاء أعرب السيد غوتيريش عن ارتياحه "للتعاون الهام" القائم بين الجزائر و منظمته في مختلف المجالات على غرار التغيرات المناخية و التنمية و السلم و الأمن.

و أشار الأمين العام الأممي إلى أنه تطرق رفقة السيد سلال إلى "الإنشغالات المتبادلة " لاسيما الوضع في مالي و ليبيا و المسالة الصحراوية بحيث صرح في هذا الشأن "كان لنا تبادل هام و مفيد لوجهات النظر".

و جرت المحادثات بحضور وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية و التعاون الدولي رمطان لعمامرة و وزير الشؤون المغاربية و الإتحاد الإفريقي و جامعة الدول العربية عبد القادر مساهل.