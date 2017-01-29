غرق قارب ماليزي كان يقل سياحا صينيين

قال مكتب القنصلية الصينية العامة في كوتا كينابالو الاحد أنه تم العثور على قارب مفقود كان يقل سياحا صينيين غارقا قبالة ولاية (صباح) الماليزية في (بورنيو) الشمالية وهناك العديد من الناجين الذين تدفعهم الرياح ينتظرون الانقاذ.

وغرق القارب أمس بعد ان ابحر من (كوتا كينابلو) عاصمة ولاية صباح متجها إلى (باولاو مينجالوم) جزيرة سياحية شهيرة تقع على بعد 60 كيلومترا غربا وذكرت وكالة البحرية الماليزية أن القارب كان يقل 31 شخصا بينهم 28 سائحا من الصين.

من جهته قال مكتب القنصلية الصينية العامة نقلا عن تقارير من السلطات الماليزية أن القارب "غرق في مياه بالقرب من (بولاو مينجالوم). وقد ترك قائد السفينة وأحد افراد طاقمها السفينة بحثا عن مساعدة بينما بقي الركاب وباقي الطاقم ينتظرون الانقاذ. وأضاف ان عملية البحث والانقاذ "مازالت مستمرة"

وقالت السلطات الماليزية في وقت سابق إن "جهود الانقاذ التي تبذلها وكالة البحرية والقوات البحرية والجوية يعرقلها رادءة الطقس.