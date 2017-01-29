الفيلم الوثائقي الطويل "تحقيق في الجنة" لمرزاق علواش يحصد جائزة بفرنسا

29/01/2017 - 13:51

تحصل الفيلم الوثائقي "تحقيق في الجنة" وهو آخر عمل للمخرج الجزائري مرزاق علواش على جائزة خلال الطبعة ال30 للمهرجان الدولي للبرامج السمعية البصرية الذي سيختتم اليوم الأحد ببياريتز (جنوب-غرب فرنسا)، حسبما أوضح المنظمون.

و تحصل الفيلم الذي دخل المنافسة في فئة "الأفلام الوثائقية الإبداعية"إلى جانب حوالي عشرة أعمال من فرنسا و اسبانيا و جنوب إفريقيا، على جائزتين و هما "الجائزة الذهبية للمهرجان", التي تعد أعلى جائزة في فئتها و "جائزة تيليراما" و هي مكافأة أخرى تقدمها المجلة الثقافية الفرنسية لعمل أجنبي.

و يعتبر فيلم "تحقيق في الجنة" إنتاج جزائري-فرنسي  يعالج التطرف الديني من خلال قصة مجموعة من الصحافيين يقومون بتحقيق حول هذه الظاهرة الدخيلة على المجتمع الجزائري.

و عادت الجائزة الذهبية للمهرجان في فئة الأفلام الخيالية لفيلم بريطاني من إخراج صول ديب في حين تحصل فيلم "رومانا" لجيليرمو كالدورون على نفس الجائزة في فئة "المسلسلات التلفزيونية".

و تحصل الفيلم الوثائقي "لطيفة، امرأة في الجمهورية" من إخراج جارميلا بوزكوفا و هو بورتري لوالدة جندي اغتيل سنة 2012 بمدينة تولوز الفرنسية في اعتداء إرهابي، على "جائزة الجمهور".

و تنافس أزيد من خمسين فيلما موزعين على عدة فئات خلال هذه الطبعة التي افتتحت يوم 24 جانفي الماضي.

و يقترح المهرجان الدولي الذي ينظم منذ سنة 1987 برامجا سمعية بصرية بالإضافة إلى عروض في المنافسة و نقاشات و لقاءات بين محترفي السينما و المخرجين الشباب.

أوسمة:

ثقافة وفنون, سينما, مهرجانات

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