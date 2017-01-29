الفيلم الوثائقي الطويل "تحقيق في الجنة" لمرزاق علواش يحصد جائزة بفرنسا

تحصل الفيلم الوثائقي "تحقيق في الجنة" وهو آخر عمل للمخرج الجزائري مرزاق علواش على جائزة خلال الطبعة ال30 للمهرجان الدولي للبرامج السمعية البصرية الذي سيختتم اليوم الأحد ببياريتز (جنوب-غرب فرنسا)، حسبما أوضح المنظمون.

و تحصل الفيلم الذي دخل المنافسة في فئة "الأفلام الوثائقية الإبداعية"إلى جانب حوالي عشرة أعمال من فرنسا و اسبانيا و جنوب إفريقيا، على جائزتين و هما "الجائزة الذهبية للمهرجان", التي تعد أعلى جائزة في فئتها و "جائزة تيليراما" و هي مكافأة أخرى تقدمها المجلة الثقافية الفرنسية لعمل أجنبي.

و يعتبر فيلم "تحقيق في الجنة" إنتاج جزائري-فرنسي يعالج التطرف الديني من خلال قصة مجموعة من الصحافيين يقومون بتحقيق حول هذه الظاهرة الدخيلة على المجتمع الجزائري.

و عادت الجائزة الذهبية للمهرجان في فئة الأفلام الخيالية لفيلم بريطاني من إخراج صول ديب في حين تحصل فيلم "رومانا" لجيليرمو كالدورون على نفس الجائزة في فئة "المسلسلات التلفزيونية".

و تحصل الفيلم الوثائقي "لطيفة، امرأة في الجمهورية" من إخراج جارميلا بوزكوفا و هو بورتري لوالدة جندي اغتيل سنة 2012 بمدينة تولوز الفرنسية في اعتداء إرهابي، على "جائزة الجمهور".

و تنافس أزيد من خمسين فيلما موزعين على عدة فئات خلال هذه الطبعة التي افتتحت يوم 24 جانفي الماضي.

و يقترح المهرجان الدولي الذي ينظم منذ سنة 1987 برامجا سمعية بصرية بالإضافة إلى عروض في المنافسة و نقاشات و لقاءات بين محترفي السينما و المخرجين الشباب.