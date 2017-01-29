نحو اطلاق حملة وطنية لمكافحة رفع أسعارالمواد الغذائية واسعة الاستهلاك

تطلق المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك بالتنسيق مع مديرية التجارة، الأربعاء القادم، حملة وطنية لمكافحة ظاهرة رفع أسعار المواد الغذائية ذات الاستهلاك الواسع وخاصة منها المواد المدعمة من قبل الدولة.

و في هذا الخصوص أكد رئيس المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك محمد زبدي، خلال نزوله ضيفا على منتدى جريدة "المجاهد"، أنه لابد من تحبين المرسوم التنفيذي الخاص بتسعيرة القمح الصلب، بهدف حماية المستهلك من فوضى الأسعار التي شهدت منذ بداية 2017 ارتفاعا فاحشا للمواد واسعة الاستهلاك كالسميد و ذلك رغم دعم الدولة لمادة الحبوب بحوالي 1.8 مليار دولار سنويا،

كما أضاف زبدي أنه تم تقديم عدة حلول لتقنين الأسعار ووضع دليل للأسعار ، داعيا كل الشركاء و الفاعلين الى تعزيز و توحيد الجهود لمواجهة الارتفاع غير مبرر للمواد الاستهلاكية.

المصدر: الإذاعة الجزائرية