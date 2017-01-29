2.3 بالمائة من حالات الإصابة بشبكية العين سببها السكري بالجزائر

تعد التعقيدات التي تصيب شبكية العين بسبب داء السكري من بين أخطر المضاعفات التي قد تؤدي إلى فقدان البصر، وهو ما يتجاهله غالبية مرضى السكري.

وتحصي الجزائر نحو 2.3 بالمائة من حالات الإصابة في شبكية العين ما يؤدي لفقدان البصر بسبب تعقيدات الإصابة بداء السكري.

ويلح الأطباء المختصون في جراحة وأمراض العيون على أهمية الفحص المبكر والمستمر لتفادي الأسوأ في ظل تسجيل الجزائر لـ 2.3 بالمائة لحالات الإصابة في الشبكية.

ويرى الدكتور عبدالقادر مساعدي المختص في جراحة وأمراض العيون بالجزائر العاصمة أن الإصابة بالشبكية تعد أحد أبرز مضاعفات الإصابة بداء السكري، مشيرا إلى وجود 2.3 بالمائة من المصابين بهذا المرض.

و ينصح المتحدث مرضى السكر بضرورة إجراء التحاليل والفحص المبكر لشبكية العين واتباع نمط معيشي صحي، وذلك تجنبا لفقدان البصر مع تفاقم مرض السكري.