كــان 2017 : الكونغو(د) 1-2 غانا .. البلاك ستار يواجهون الأسود غير المروضة في المربع الذهبي

حجز منتخب غانا ثالث بطاقة للمربع الذهبي لكأس أمم إفريقيا بالغابون، بعد فوزه على منتخب كونغو الديمقراطية بهدفين لهدف (1-2) في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب أويام لحساب دور ربع النهائي.

وانتهى الشوط الأول من المواجهة بالتعادل السلبي (0-0) رغم سيطرة المنتخب الكونغولي الذي تفنن في تضييع الفرص ، فبعد 7 دقائق من بداية المبارة انفرد مبوكاني بحارس غانا وتجاوزه لكن كرته ردها القائم،وتكررت نفس اللقطة بعد 30 قيقة لكن مبوكاني سددها خارج الإطار ولم تفلح تسديدات كابنانغا في هز شباك الحارس الغاني رزاق بريما .

وعرف الشوط الثاني استفاقة البلاك ستارز ، فبعد محاولات عديدة من أيو "غانا" ومبارك واكاساو وتوماس التي تصدى لها الحارس الكونغولي ببراعة، نجح جوردان أيو في افتتاح باب التسجيل لغانا بعد مراوغة رائعة للدفاع وتسديدة قوية أسكنها في الشباك في الدقيقة 63 ، لكن مبوكو إيبونج سجل هدف التعادل بصاروخية رائعة في الشباك من خارج منطقة الجزاء 5 دقائق بعد ذلك ، قبل أن يسجل أندري أيو هدف الفووز للبلك ستارز في الدقيقة 78.

وسيواجه المنتتخب الغاني نظيره الكاميروني الخميس المقبل في نصف نهائي الكان.

المصدر : موقع الإذاعة الجزائرية