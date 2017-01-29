صندوق التأمينات للعمال غير الأجراء يتوقع إيرادات تفوق 90 مليار دج في 2017

يتوقع الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال غير الأجراء تزايد إيراداته خلال 2017 إلى أكثر من 90 مليار دج مقابل 80 مليار دج في 2016،حسبما صرح به هذا الأحد مديره العام السيد شوقي عاشق يوسف.

وصرح السيد عاشق يوسف للصحافة على هامش أشغال المجلس الوطني لاتحاد التجار والحرفيين الجزائريين أن"الصندوق سجل مداخيل تقارب 80 مليار دج خلال الخمسة عشر أشهر الأخيرة (بزيادة 93 بالمائة مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي) ويتوقع وصولها إلى ما يفوق عن 90 مليار دج في 2017".

وأفاد المسؤول أن عدد العمال غير الأجراء الذين قاموا بتسوية وضعيتهم قد بلغ مليون مشترك في الصندوق، وهذا بفضل الإجراءات المتخذة في إطار قانون المالية التكميلي لسنة 2015 وبفضل التسهيلات المقدمة للعمال غير الأجراء من اجل تسوية وضعيتهم لدى الصندوق.

وفي هذا السياق، ذكر أن قانون المالية التكميلي ل 2015 يمكن العمال غير الأجراء من دفع اشتراكاتهم للسنة الجارية والاستفادة من جدول زمني لدفع اشتراكاتهم السابقة زيادة إلى الإعفاء من الزيادة ومن غرامات التأخير.

وعلاوة على ذلك, أكد انه خلال الأسابيع الثلاثة الأولى من شهر يناير الجاري، انخرط لدى الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال غير الأجراء ما يقارب 10.000 مؤمن جديد، بينما أصبحت نسبة الفلاحين المؤمنين لدى الصندوق 17 بالمائة من بين مجموع المؤمنين في 2016 مقابل 3 بالمائة سابقا.

وحسب المسؤول, فإن الصندوق في"صحة مالية جيدة"، ما يمكنه بالوفاء بكامل التزاماته تجاه المؤمنين في ما يخص تعويض التكاليف الطبية وكذا دفع معاشات المتقاعدين.

ومن جهة أخرى أكد مدير الصندوق انه سيتم تجنيد الإمكانيات من اجل تشديد عمليات الرقابة على العمال غير الأجراء وغير المنخرطين في الصندوق أو الذين هم مدينون له.

وبهذا الخصوص أكد المسؤول انه سيتم تعزيز الإمكانيات الخاصة بأعوان الرقابة التابعين للصندوق عبر"نظام متنقل للاستشارات والانخراط لدى الصندوق" للعمال غير الأجراء.

المصدر: وكالة الأنباء الجزائرية