كــان 2017 : الــفراعنة إلى المربع الذهبي على حســاب المغرب

أكمل المنتخب المصري عقد المتأهلين إلى نصف نهائي كأمس إفريقيا الأمم بالغابون بعدما حقق فوزا قاتلا على المغرب بنتيجة (1-0)، في المباراة التي جمعت بين المنتخبين على ملعب بورجينتل، في إطار مباريات ربع نهائي.

وخطف البديل محمود عبد المنعم "كهربا" الفوز للفراعنة الوحيد في الدقيقة 88 بتسديدة رائعة قضت على أحلام رفقاء بوصوفة الذين سيطروا على مجريات اللقاء خاصة في الشوط الثاني ، ولم يسعفهم الحظ في الوصول إلى المخضرم المصري عصام الحضري الذي تألق في صد العديد من الفرص السانحة للتهديف للمغاربة .

وحقق منتخب مصر فوزه الأول على أسود الأطلسي منذ 1986، ليصعد الفراعنة لملاقاة بوركينا فاسو في نصف نهائي الكان، في مباراة مقررة يوم الأربعاء المقبل، فيما ودع منتخب المغرب النهائيات بعد أداء رائع.

وكان المنتخب الغاني قد تأهل هذا الاربعاء إلى المربع الذهبي على حساب الكونغو الديمقراطية، ليواجه نظيره الكاميروني سهرة الخميس المقبل .

المصدر : موقع الإذاعة الجزائرية