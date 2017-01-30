افتتاح قمة الاتحاد الإفريقي الـ28:انتخاب ألفا كوندي رئيسا جديدا

انتخب رئيس جمهورية غينيا ألفا كوندي هذا الإثنين بأديس ابابا (إثيوبيا) رئيسا جديدا للإتحاد الإفريقي خلفا للرئيس التشادي إدريس ديبي و ذلك خلال أشغال ندوة رؤساء الدول و الحكومات.

وافتتحت اليوم بأديس أبابا أشغال القمة الـ28 لرؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي تحت شعار "2017 سنة لتسخير العائد الديموغرافي من خلال الاستثمار في الشباب" بمشاركة الوزير الأول عبد المالك سلال ممثلا لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة.

وتضمن منطقة غرب افريقيا رئاسة الإتحاد الإفريقي إلى غاية القمة المقبلة طبقا لنظام التناوب حيث اتفقت دول المنطقة على ترشيح الغيني ألفا كوندي.

وكانت موفدة الاذاعة باريزة برزاق إلى أديس أبابا قد أفادت صبيحة اليوم انه ينتظر خلال هذه القمة الفصل في عدة ملفات ثقيلة منها محاربة الارهاب والجماعات المسلحة وانتشار الاسلحة في القارة السمراء وتصفية الاستعمار إلى جانب انتخاب رئيس جديد لمفوضية الاتحاد وإصلاح وإعادة هيكلة الاتحاد حتى يواكب التطورات والظروف المفصلية التي تمر بها.

وأضافت أن هذه القمة الـ28 ستتجاوز في تحدياتها القمم السابقة لأن الاتحاد الافريقي يشق طريقه بخارطة طريق جديدة تمتد إلى 50 سنة المقبلة بثلاثية السلم والاستقرار والتنمية

مفوض الأمن والسلم يشيد بدور الجزائر في لم شمل الأفارقة واستتباب الأمن بالقارة

كما أكد اسماعيل شرقي أن ملفات كثيرة ذات العلاقة باستقرار وأمن القارة ستطرح في القمة وعلى رأسها ملف مكافحة الإرهاب والملف الليبي الذي يتطلب العمل على ازالة العراقيل التي تقف حائلا أمام حل الأزمة الليبية إلى جانب تمكين الشعب الصحراوي من تقرير المصير.

هذا وكان الوزير الأول عبد المالك سلال قد أشار في تدخل له خلال اجتماع رؤساء الدول والحكومات الإفريقية حول مسالة إصلاح الاتحاد الإفريقي إلى أن "مسار إصلاح الاتحاد الإفريقي الذي قررنا إسناده للرئيس كاغامي أضحى ضرورة و يأتي في سياق خاص يتميز بالحاجة الملحة للاستجابة لمقتضيات اندماج إفريقيا وتنميتها وكذا التغيرات الشاملة الحاصلة في العالم".

وابرز الوزير الأول "الأهمية البالغة"التي توليها الجزائر لمسار الإصلاح الهيكلي والمؤسساتي للاتحاد الأوروبي مجددا بالمناسبة "استعداد" الجزائر التام"للمساهمة في إنجاحه".

سلال يتحادث بأديس ابابا مع الأمين العام للأمم المتحدة

هذا وتحادث الوزير الأول عبد المالك سلال باديس ابابا مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عشية انعقاد الدورة الـ28 لقمة الإتحاد الإفريقي .

وفي تصريح للصحافة عقب اللقاء أعرب غوتيريش عن ارتياحه "للتعاون الهام"القائم بين الجزائر ومنظمته في مختلف المجالات على غرار التغيرات المناخية والتنمية والسلم والأمن.

وأشار الأمين العام الأممي إلى أنه تطرق رفقة سلال إلى"الإنشغالات المتبادلة " لاسيما الوضع في مالي وليبيا والمسالة الصحراوية بحيث صرح في هذا الشأن "كان لنا تبادل هام ومفيد لوجهات النظر".

وجرت المحادثات بحضور وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي رمطان لعمامرة و وزير الشؤون المغاربية والإتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية عبد القادر مساهل.

المصدر: الإذاعة الجزائرية