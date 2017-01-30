رئيس الفدرالية الوطنية لمنتجي البطاطا يتوقع أن يكون منتوج هذا الموسم مليون و 800 ألف قنطار

أكد رئيس الفدرالية الوطنية لمنتجي البطاطا أحسن قدماني أن أسعار البطاطا بدأت بالتراجع تدريجيا و من المنتظر أن تستقر الأسعار الأسبوع المقبل في حدود 40 دينار.

و أضاف رئيس الفدرالية الوطنية لمنتجي البطاطا أحسن قدماني خلال نزوله ضيفا على برنامج ضيف الصباح بالقناة الإذاعية الأولى أنه يتوقع أن يكون منتوج هذا الموسم مليون و 800 ألف قنطار رغم أن الظروف الجوية كانت صعبة من حيث الجني.

من جهة أفاد ضيف الأولى أنه لضبط الأسعار سيخزن 80 ألف قنطار و الكمية تكفي لشهرين، مشيرا إلى أن حقول البطاطا لم تتضرر بالاضطرابات الجوية الأخيرة و تم إخراج كمية معتبرة من المخزون.

120 مؤسسة منتجة لبذور البطاطا ....

و بخصوص البذور قال نحن نستورد 20 بالمائة منها و الجزائر توقفت عن استيراد البطاطا الموجهة للاستهلاك ، و المنتج قد قدم مجهودا كبيرا حيث أن المردود قارب 400 قنطار في الهكتار، مشيرا إلى وجود 145 مؤسسة خاصة مهتمة بزراعة البذور منها120 مؤسسة منتجة لبذور البطاطا حيث بلغ الإنتاج بها إلى 400 ألف طن و تعتبر قفزة نوعية في إنتاج البذور، كاشفا عن مشروع شراكة مع الأجانب من أوروبا و أمريكا لخلق نوع جزائري.

و أشار المتحدث ذاته إلى أن غرض الفدرالية الوطنية لمنتجي البطاطا التصدير مع مراعاة المواصفات العالمية، كاشفا عن تحضير عما قريب كميات موجهة للتصدير بعد إبرام اتفاقيات مع الدول المهتمة بالمنتوج، مبرزا أن الجزائر لها كل القدرات للتوجه إلى التصدير.

المصدر: الإذاعة الجزائرية / مباركة بن عمراوي