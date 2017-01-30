ممثل شركات التأمين : تسوية 77 ألف ملف عالق بمبلغ 3 ملايير دينار

قال ممثل شركات التأمين وإعادة التأمين والمدير المركزي للتسويق بالشركة الجزائرية للتأمينات "لاكات" أحمد حفتري بأن رقم أعمال سوق التأمينات بلغ في 2015 ما يقارب 128 مليار دينار و 125.5 مليار دينار سنة 2014 وهذا ما يعتبر نموا إيجابيا يقدر بـ 2 بالمائة بالرغم من هشاشة السوق في ظل الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد.

وبخصوص ثقافة التأمين لدى المواطنين قال حفتري لدى نزوله ضيفا على القناة الأولى في حصة خاصة حول "سوق التأمينات بالجزائر" أن التأمينات لا زالت تقتصر على السيارات كونها إجراءً إجباريا وبنسبة تصل 57 بالمائة من رقم أعمال سوق التأمينات.

وعن التقلبات الجوية الأخيرة وما خلفته من خسائر للمواطنين والفلاحين والتجار، قال بأن شركة "لاكات" تقوم بعمليات تحسيسية لفائدة المواطنين وكل التجار والمتعاملين من أجل التأمين على الممتلكات مؤكدا بأن "لاكات" تبذل مجهودات معتبرة في هذا المجال وقد حققت بفضل ذلك قفزة نوعية في النمو قدرت بـ 5 بالمائة أي برقم أعمال قدر بـ 21.160 مليار دينار وهو رقم وصلنا إليه –يضيف المتحدث- بفضل عمليات التحسيس والترويج وكذا نوعية الخدمات التي تقدمها الشركة التي صنعت جسرا بين الشركة وزبائنها.

وبخصوص تعويض الزبائن والملفات العالقة في هذا الشأن أكد حفتري بأنه تم تسوية 77 ألف ملف إلى غاية ديسمبر 2016 وبمبلغ قدر بـ 3 ملايير دينار موضحا بأن التعويضات لا تكون تلقائيا من نفس الشركة المؤمنة فقط بقدر ما تكون من شركتي المتضررين مؤكدا بأن بقاء الملفات عالقة لا يخدم بالدرجة الأولى شركات التأمين لأنه يكلف أعباء إضافية.

المصدر :الإذاعة الجزائرية