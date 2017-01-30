وزارة الصحة تدرج أدوية جديدة ضمن قائمة الأدوية المقاومة للألم

30/01/2017 - 15:16

  أدرجت وزارة الصحة والسكان و إصلاح المستشفيات  مؤخرا أدوية جديدة ضمن قائمة الأدوية المقاومة للألم وذلك بهدف مساعدة المرضى خاصة مرضى السرطان. 

 و دعا الدكتور بقاط بركاني رئيس عمادة الأطباء إلى ضرورة توفير هذا الدواء على مستوى الصيدليات. و في سياق حديثه قال إن "الأدوية الحديثة أكثر فعالية و إن تطور الأدوية إيجابي في التقليل من الألم"

و أضاف ذات المتحدث أن عمادة الأطباء تسعي إلى العمل على  إعطاء الدواء بسهولة خاصة وأن الألم لاينتظر و الحصول على الدواء من الصيدلية المركزية  للمستشفى يتطلب وقتا في حين لا تتحمل حالة االمريض  درجات الألم.   

 

أوسمة:

صحة